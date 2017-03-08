Познер объяснил критику инвалида на "Минуте славы"

Владимир Познер объяснил свою позицию по отношению к одноногому инвалиду, которого он раскритиковал после выступления на шоу "Минута славы". Журналист подчеркнул, что с момента записи программы мнение по этому вопросу не изменил.

Владимир Познер считает, что общественность на его слова о выступившем на "Минуте славы" инвалиде отреагировала по-разному. Одни раскритиковали, а другие поддержали такой подход. Осуждение и возмущение стали для журналиста ожидаемой реакцией, к которой он отнесся с пониманием.

"Ни эмоционально, ни интеллектуально она не задела меня", – рассказал Познер в интервью интернет-изданию "Православие и мир". Он подчеркнул, что абсолютно не изменил точку зрения с момента записи программы.

"Давайте не будем лицемерами: люди с физическими недостатками не могут на равных конкурировать с теми, у кого этих проблем нет, когда речь идет именно о физической силе, ловкости, скорости. Они могут петь, рисовать, играть на музыкальных инструментах, да еще много чего, но там, где требуются физические усилия – спорт, танцы – они заведомо слабее", – пояснил Познер.

По его словам, инвалиды могут и должны участвовать, если они хотят, в любых смотрах. Однако важно помнить о соблюдении принципа равенства шансов. "Если инвалид способен победить за счет мастерства и таланта в таком конкурсе – флаг ему в руки! Но участвовать в тайной надежде на то, что физические или иные проблемы помогут ему победить, то есть, они будут учтены жюри – нет, я против", – отметил журналист.

Как писали Dni.Ru, выпуск с участием танцора Евгения Смирнова вызвал большой резонанс в социальных сетях. Недовольство пользователей вызвала реакция членов жюри – Владимир Познер и Рената Литвинова раскритиковали не номер, а сам факт участия артиста в телешоу.

"Я восхищен Вами абсолютно, но, как мне кажется, есть запрещенные приемы", – заявил Познер. "Когда человек выходит, как Вы, без ноги, невозможно сказать нет. Нет защиты против этого, ну просто сил нет!" – сказал он, проголосовав против дальнейшего участия Евгения Смирнова и его партнерши Алены Щеневой. Литвинова и вовсе посоветовала пристегнуть протез, чтобы "не эксплуатировать эту тему".

Добавим, что Смирнов неоднократно появлялся на телевидении, в частности в популярном проекте "Танцы". Однако тогда его встретили гораздо теплее: хореографы Мигель и Егор Дружинин восхитились мужеством участника, а зал аплодировал ему стоя.

