Экс-работник о постановках на "Битве экстрасенсов"

Скандал вокруг телепроекта "Битва экстрасенсов" продолжается. Резкие слова бывшего ведущего шоу Михаила Пореченкова прокомментировал экс-сотрудник передачи.

Журналисты продолжают выяснять, что происходит за камерами мистического шоу "Битва экстрасенсов" после слов экс-ведущего передачи Михаила Пореченкова, который заявил, будто там "все вранье". Представители средств массовой информации разыскали бывшего сотрудника программы. Он анонимно поделился сведениями.

"Без режиссера и продуманных элементов на площадке не обходится! Это все-таки шоу! И есть, конечно, те, кто приходит туда за быстрой славой и эфирами! Но я сам не раз становился свидетелем удивительных вещей, когда люди такие демонстрировали таланты! И основная часть программы как раз из них и собрана! А то, что это огромный труд команды-так это правда! Представляете, сколько редакторов трудятся, чтобы найти героев, чтобы организовать съемки и так далее! Так что все не так однозначно, как говорит Михаил!" – цитирует бывшего работника Peopletalk.

Ранее высказались о постановках на передаче финалист шоу Влад Кадони и ведущий Марат Башаров. "Раньше я считал, что Михаил ушел со съемочной площадки, потому что он просто устал от самого процесса и сумасшедшего графика, – заявил финалист шоу. – А теперь я понимаю, что все это время он считал всех экстрасенсов актерами, и, видимо, его гложет то, что они играют гораздо лучше и профессиональнее, чем он".

С Кадони солидарен и нынешний ведущий шоу Марат Башаров. "Не знаю, зачем он это говорит. Если вы считаете, что те слезы людей, которые в кадре, слезы радости или горя – все это постановочное, все сыграно, значит, в программе участвуют очень хорошие актеры", – рассказал Марат.

Напомним, программа "Битва экстрасенсов" выходит в эфир на канале ТНТ с 2007 года. Этой зимой закончился уже 17 сезон шоу.