Когда закроют "Битву экстрасенсов"

Финалист проекта "Битва экстрасенсов" Влад Кадони после скандала, связанного с передачей, вступился за любимый проект. По мнению Влада, у шоу прекрасные рейтинги.

"Знаю, что рейтинги у программы по-прежнему высокие, а значит, нет смысла ее закрывать, – поделился Кадони с корреспондентом Dni.Ru. – "Битва экстрасенсов" закончится тогда, когда у нас в принципе закончатся экстрасенсы. Конечно, их не становится меньше. Просто не все готовы демонстрировать свои способности на камеру, особенно после высказываний Пореченкова".

Актер Михаил Пореченков, который вел шоу с первого по седьмой сезоны, заявил, что передачу нельзя назвать правдивой. "Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю. Я всех расстроил?" – поинтересовался Михаил.

По мнению Влада Кадони, актер принял реальные вещи за актерскую игру. "Видимо, Михаил слабоват с профессиональной точки зрения, если он не может отличить, играет человек или говорит правду", – отметил экстрасенс.

Ранее слова Пореченкова прокомментировал и нынешний ведущий Марат Башаров. "Не знаю, зачем он это говорит. Если вы считаете, что слезы людей, которые в кадре, слезы радости или горя – все это постановочное, все сыграно, значит, в программе участвуют очень хорошие актеры", – отметил он.