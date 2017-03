Повзрослевшие дети Джигурды и Анисиной произвели фурор

Никита Джигурда показал своих детей от фигуристки Марины Анисиной. Повзрослевшие наследники эксцентричной пары произвели фурор среди поклонников.

Марина Анисина подарила Никите Джигурде двух детей-погодков: восьмилетнего Мик-Анжеля Криста и семилетнюю Эву-Владу. Несмотря на то, что эксцентричный артист пытается регулярно напоминать о себе различными выходками, детей от фигуристки он демонстрирует редко. Однако в честь своего дня рождения Никита сделал исключение.

Примечательно, что свой праздник Джигурда отметил во Франции. Неизвестно, была ли рядом с ним бывшая супруга Марина Анисина (по словам артиста, нет), зато поздравили отца с 56-летием Мик-Анжель и Эва-Влада. Разумеется, не обошлось без перформанса Джигурды – свой день рождения артист оформил в ритуальной стилистике: со скелетом и черепами. Также присутствовали статуэтки Будды и свечи. И уж весьма странно на этом фоне смотрелись тортики и бутылки вина.

"МАМУ пленил город ВЕДЬМ – ЛиОн, мы с Богами нашими без Нее зажигали, готовя для МАМЫ коСМИческий трон, с Международным Днем ТЕАТРА весь МИР поздравляли!", – сообщил Джигурда своим многочисленным подписчикам его официальной странички в социальной сети Instagram. Поясним, что у Никиты день рождения в Международный день театра.

Актер опубликовал видеозапись, на котором Мик-Анжель и Эва-Влада дружно скандируют: Happy Birthay To You. Однако одной публикацией Джигурда не ограничился. Далее он выложил фотографию с запечатленными на ней детьми и сопроводил снимок такой подписью: "Проводили Международный День ТЕАТРА ЖИЗНИ на планете ЗемлЯ! Въедьте в Secretly We Are All Gods!! Мне больше по нраву ДЖОКЕР, а не дешевый, бездумный паЯц... Кто не въедет – могут стать, как реальные ДЕБИЛЫ, ***, не познавшие и предавшие внутри себя ЛюбвИ КоролЯ!!!☠🔳🖐👁❤️👁🤘🔳☠ "

Отметим, что Мик-Анжель и Эва-Влада произвели фурор среди подписчиков Никиты. "Ну что сказать, талант.... Не каждому дано !!! Браво!👍👍👍 А детки Ваши, само очарование, берегите их! Еще раз творческих успехов, счастья, любви!!!💐💐😘", "Какие же вы классные!!!😃 Папины детки, чтят традиции...😂👍👍👍", "Детки прелесть!Поздравляю с прошедшим Днем рождения!Желаю,чтобы ваша семья воссоединилась!)))", "Какие замечательные, бойкие! Особенно дочурка, какой звонкий голосок!!!", "Гены!!) сразу видно), творческие дети)", – выразили свои восторги фанаты Джигурды. Интересно, что Никита ответил на комплименты. "СПАСИБО из БАРДО!😃😎😘" – написал в комментариях артист.