Никита Джигурда отпустил Марину Анисину

Красногорский суд официально расторг брак Никиты Джигурды и Марины Анисиной. Теперь актер и фигуристка свободные люди.

Приставы тщательно готовились к заседанию и даже усилили охрану, ведь всем известен горячий темперамент Никиты Джигурды. Однако все опасения и приготовления оказались не нужны – ни Джигурда ни Анисина в зале Красногорского суда так и не появились, отмечает НТВ. Зато на заседание явилась подруга эпатажного артиста , его бывший директор Антонина Саврасова-Абрамова. Она сообщила представителям СМИ, что рада такому финалу и фигуристку прекрасно понимает.

Интересно, что ранее сама Марина Анисина давала мужу второй (или третий) шанс. Спортсменка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram весьма эмоциональный пост. "Наркотики, оргии , измены Джигурды оказались 100% клеветой, навязанные злопыхателями! Я потрясена! Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе!" – сообщила фигуристка.

Вскоре Джигурда прокомментировал заявление Анисиной. Никита сделал это в свойственной ему стихотворной манере. "Богиня АНИС – великая ЖЕНЩИНА, после ДОНБАССА далА мне возможность отменить Ею инициированный РАЗВОД, но у меня КОНТРАКТ подписан на роль ЛукИ МУДИЩЕВА – СудьбА переменчива; Я боготворЯ МарИ и не желая Ее порочить, дарю любимой ДЕВЕ – свободный ПОЛеТ..." – оставил пост в своем аккаунте Джигурда, давая понять, что отпускает возлюбленную.

Тем не менее, по мнению адвоката Анисиной Сергея Жорина, Марина могла "передумать" под влиянием Джигурды. "Возможно, на нее давит Джигурда. Я могу предположить. Потому что эти формулировки – нечеткие, эмоциональные – похожи на формулировки Джигурды. Но это мое предположение, что он может оказывать на нее давление. Развод состоялся, это могу утверждать", – цитирует адвоката Life.ru.

Напомним, Анисина и Джигурда подали на развод в декабре прошлого года. Адвокат фигуристки в качестве причины называл непреодолимые разногласия между супругами, Анисина утверждала, что актер безответственно себя ведет по отношению к ней и к детям. Никита, надеясь вернуть возлюбленную, снова подал апелляционную жалобу, уже на это решение суда. Супругам дали 40 дней на примирение.