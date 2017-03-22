Подругу Джигурды постигло несчастье

В семье подруги и бывшего директора актера Никиты Джигурды Антонины Саврасовой-Абрамовой случилось горе – умер ее отец. Артист утверждает, что это наказание за клевету в его адрес.

Саврасова-Абрамова заявила, что актер якобы подделал завещание своей кумы Людмилы Браташ, согласно которому, ему, а также фигуристке Марине Анисиной причитается около миллиарда рублей. Журналисты попытались связаться с бывшим директором, но та призналась, что не может говорить. "Сейчас я не в Москве, – рассказала Антонина корреспонденту Dni.Ru. – У меня несчастье, у меня горе".

Ситуацию поспешил прояснить сам Никита Джигурда. "После недавней тониной лжи в мой и Марины Анисиной адрес отца Антонины Саврасовой-Абрамовой разбил инсульт, – сообщил он изданию Dni.Ru. – Я предупредил Антонину, чтобы она покаялась за свою клевету, но она в ответ стала меня шантажировать, требуя деньги и говоря, что Светлана Романова предлагает ей большую сумму за лживый компромат на Джигурду и Анисину. И если я не выполню ее условия и не дам ей назначенную сумму денег, то она расскажет на ТВ и в СМИ, что якобы Джигурда сам написал завещание Браташ".

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Янв 6 2017 в 5:58 PST

Естественно, Никита платить отказался. Тогда, по его словам, Антонина все же рассказала журналистам о "поддельном" завещании. "Не прошло и суток – и отец Антонины скоропостижно ушел в мир иной, а говоря земным, привычным для людей языком, умер", – пояснил Джигурда, связав печальные события с предательством бывшей подруги.

Актер призвал общественность покаяться и прекратить мешать проявлению их с Анисиной любви "во имя мира на планете Земля".

Напомним, Никита Джигурда и Марина Анисина развелись в конце ноября 2016 года. По словам Анисиной, причиной разрыва стало несерьезное отношение супруга к ней и к детям.