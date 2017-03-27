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Анисина страдает из-за болезни Джигурды

Никита Джигурда и Мария Анисина. Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Lukjanov
В день рождения актера Никиты Джигурды его бывший директор Антонина Саврасова дала изданию Dni.Ru откровенное интервью. Подруга артиста рассказала, что стало причиной их размолвки. Кроме того, выяснилось, что фигуристка Марина Анисина до сих переживает из-за развода и состояния здоровья отца ее детей.
прочитано 36966 раз

Антонина, Вы много лет были рядом с Никитой. Что же все-таки произошло сейчас? Вы поссорились?

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Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Мы не ссорились. Просто я от него немного устала, как, впрочем, и он от меня. В борьбе за завещание (Джигурда утверждает, что его кума Людмила Браташ оставила им с Анисиной около миллиарда рублей. – Прим. ред.) он стал сам не свой, не считается ни с кем.

Думаете, он подделал документ?

Судите сами: завещание на очень крупную сумму денег. Если бы Люся действительно его написала, она бы соблюла все условия. Зафиксировала бы его либо в консульстве Франции, так как Марина – гражданка Франции, либо в консульстве Украины, так как Никита – гражданин Украины, либо в консульстве России. Чтобы Люся взяла и просто оставила такую бумажку на странном бланке – такого просто не может быть! Сегодня у Никиты день рождения – я бы очень хотела пожелать ему здоровья, удачи и призвать его просто отказаться от этого завещания.

Антонина Саврасова. Фото: vk.com/id81087953

Сам Джигурда утверждает, что сестра Браташ Светлана Романова просто-напросто подкупила Вас...

А Вы задайте этот вопрос самой Светлане. Последний раз я с ней виделась на передаче. Это просто выдумки Никиты, он часто придумывает что-то. По его словам, Света и Бари Алибасову заплатила, и Андрею Малахову, и Жене Ильину (бывшему водителю Джигурды и Анисиной. – Прим. ред.). Конечно, это полный бред.

Тем не менее Вы его поддерживали и во время развода, и когда он пытался отстоять подлинность завещания в суде.

Я и сейчас поддерживаю Никиту, он для меня человек не посторонний. Но его поведение в отношении меня уже переходит все границы. Недавно у меня умер отец – и вместо того чтобы выразить мне соболезнования, он говорит, что это я убила отца... Это уже уровень психически больного человека. Моему папе было 80 лет, это замечательный человек. Нас шесть сестер, у нас была прекрасная семья. Родители дали нам хорошее образование. Но на Никиту я никак не могу повлиять. Я же не подам в суд на трехлетнего ребенка только потому, что он нашкодил. Никита для меня – такой же ребенок.

Специалисты высказывают разные мнения о его психическом состоянии. Кто-то говорит, что он абсолютно здоров и просто тяжело переживает развод. Как Вы думаете, может быть, причина как раз в этих огромных деньгах?

Дело в том, что Никита все время переигрывает. Почему-то он поругался со всеми своими друзьями. Пытался что-то всем доказать, но у него доказательств нет никаких – только эмоции. Вообще у Никиты с психикой всегда были проблемы. Возможно, раньше это проявлялось не так явно или я не замечала. Мне уже многие наши общие знакомые говорили: "Антонина, ну уж если ты об этом говоришь, то проблема действительно есть". И насколько мне известно со слов Марины, он принимал какие-то тяжелые препараты. Он сейчас находится в абсолютно измененном состоянии сознания.

Ходят слухи, что, возможно, Вас с Никитой связывали не только дружеские и деловые отношения...

У нас с ним были очень доверительные отношения: я занималась организацией свадьбы, венчания, крещения. Потом мы просто устали друг от друга. Марина говорит, что она якобы меня уволила, но это бред сумасшедшего. Такого не было. Он для меня и сейчас остается близким человеком. Если с моей стороны ему действительно потребуется какая-то помощь, какая-то поддержка, я сделаю все, что смогу. Я прошу его только отказаться от завещания, так как Люсе эти деньги ничего хорошего не принесли. Да, она была материально обеспечена, но личной жизни у нее не было никакой. Она все время жила в страхе. И Никите не стоит ждать ничего хорошего от этих денег, если они, не дай бог, как-то ему достанутся, хотя, конечно, это исключено. Я хочу, чтобы Никита сохранил добрую память о Люсе. Она не раз его спонсировала – помогала ему деньгами, оплачивала его поездки. У нее есть родная сестра, пусть она и распоряжается этими деньгами. У меня тоже был момент, когда из-за поддельного завещания я не получила имущество, которое предназначалось мне. Очень надеюсь, что мне удастся отстоять свое – я верю, что правда рано или поздно восторжествует.

Правда, что их развод тоже связан с завещанием?

Возможно, связан. Я знаю, что Марина продолжает его любить. Она не раз говорила: "Будет трагедией, если я к нему вернусь. А я могу к нему вернуться, но только тогда, когда он вылечится". У них все-таки двое детей – это немаловажно. Думаю, она сейчас тоже страдает.

Автор: Любовь Порываева27 марта 2017, 15:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда совершил coming-out на вечеринке

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