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40-летнюю Погодину сравнили с Дубовицкой

Ольга Погодина и Регина Дубовицкая. Фото: Dni.Ru
Блогеры и прочие пользователи интернета неоднозначно относятся к популярной актрисе и продюсеру Ольге Погодиной. Они сравнили 40-летнюю артистку с легендарной ведущей "Аншлага" Региной Дубовицкой, а некоторые припомнили подробности личной жизни Ольги, которая сейчас замужем за Алексеем Пимановым.
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На телеэкраны вышла новая картина, в которой снялась Ольга Погодина. Примечательно, что популярная актриса не только сыграла главную роль, но и выступила в качестве продюсера (сопродюсером был ее муж Алексей Пиманов). Чтобы прорекламировать новую работу (и напомнить о старых), Погодина раздает множество интервью, а на днях вышла в свет с супругом.

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Пользователи интернета не смогли не прокомментировать внезапную активность обычно тихой Ольги. Причем блогеры обсудили не только профессиональные способности Погодиной, но и ее внешность и подробности личной жизни. Отметим, что популярная артистка наряду с комплиментами получила множество негативных отзывов.

"ее северная красота очень на любителя и игру ее почему-то лично я не преемлю – фальшивоватенько на мой взгляд играет.. может продюсерство или еще чего и должно быть ее фокусом, но не актерство", "прям Регина Дубовицкая, плюс у Ольги и голос такой же отвратный , идеальная ведущая для аншлага". "Когда вижу эту пару, сразу вспоминаю Валентину Пиманову и почему-то грустно. От Алексея этого точно не ожидала. И никаких других эмоций", "согласна, что теперь Пиманов не мужик, а подкаблучник Погодиной, у которой нет таланта, как актриса никакая, только амбиции, “акула”; а таких придурков сейчас много , кто меняет жен – мода такая", "А еще, когда ее вижу, вспоминаю, как она скребла по сковородке то ли ложкой, то ли вилкой ( готовила чудо-запеканку в "Смаке" у Урганта). Короче, свезло Пиманову, так свезло))))Боюсь, и продюсер она такой же, как актриса, хозяюшка и пр. И, соглашусь, прямо копия Дубовицкой))))", "я вот всегда хорошо относилась к ОП. но ровно до того момента, как она увела Пиманова из семьи.. теперь понятно, что это за женщина...." – так звучали негативные комментарии в адрес актрисы.

Напомним, слухи о свадьбе Ольги Погодиной и Алексея Пиманова появились еще в феврале 2014 года. Тогда новость подтвердили в близком окружении пары, однако сами актриса и телеведущий никак не комментировали эту информацию. Лишь летом с официальным подтверждением выступила сама Ольга Погодина. "Он очень порядочный и по-настоящему добрый. Мы хорошо понимаем друг друга, оба трудоголики. Казалось бы, работая вместе, супруги подвергают себя риску и ссоры неизбежны. Но нам обоим хватает мудрости и терпения где-то сдержаться, уступить, а где-то и настоять на своем. Алексей для меня – самый лучший на свете", – рассказала актриса.

Автор: Наталья Аряева2 марта 2017, 12:22

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