Ольга Погодина заливает страх алкоголем

Ольга Погодина дала откровенное интервью. Популярная актриса и продюсер призналась, что страх перед полетами заливает алкоголем.

У Ольги Погодиной своя кинокомпания с филиалами по всему миру, поэтому отказаться от полетов она не может. Тогда актриса разработала свой способ борьбы со страхом. "Мне каждый раз неприятно подниматься на борт. Чтобы избавиться от этого ощущения, я пью, хотя и понимаю, что выбрала не лучший способ для снятия стресса. Стюардессы меня знают, им даже говорить ничего не приходится: я сажусь в самолет, и мне почти сразу наливают", – цитирует Ольгу Погодину Starhit.

В 2016 году популярная актриса отметила юбилей – ей исполнилось 40 лет. Однако ни о каком кризисе среднего возраста незачем говорить. По признанию Ольги, она его пережила еще в 20 лет. "Одной, без поддержки родителей, всегда трудно начинать. Но я быстро взяла себя в руки и стала действовать, ведь в жизни надо совершать поступки. А сейчас уже легче: опыт – полезная штука, он делает нас спокойнее. Да и времени на кризис нет, у меня очень много работы. Плюс недавно стала заниматься спортом, чего раньше никогда не делала. И хотя ем все, что душе угодно, чаще всего у меня в рационе рыба и морепродукты, но иногда могу сорваться и умять ночью кусок торта. Это вообще нормально? Тренируюсь сама, дома – инструктор научил меня правильным упражнениям, которые помогают оставаться в отличной форме", – рассказала артистка.

Интересно, что в детстве Ольга была весьма болезненной. "Такие люди, как я, которые в юные годы переболели кучей всего, либо уже давно умерли, либо – хрен дождешься. Я из последних. Такие, как я, непобедимы! После пережитого привыкла не обращать внимания на легкие недомогания – ну, болит что-то и болит. А те, кто всю жизнь был здоровым, заболев, впадают в ступор и могут слечь. Хотя время от времени по специалистам я хожу – предпочитаю держать все под контролем", – отметила Ольга.

Погодина на протяжении нескольких лет замужем за продюсером, режиссером, ведущим Алексеем Пимановым. Актриса не скрывает, что у них раздельный семейный бюджет. "Но если снимаем что-то совместное, происходит их слияние. Я с первого дня в этом бизнесе работаю на кредитные деньги, а потом продаю продукт. В Голливуде все так делают! Я произвожу дорогие вещи, снимаю каждый раз, как в последний, то есть крайний... Давать зрителю что-то вроде "Любовь – не картошка" – не мое. Я такое название фильма как-то увидела в телепрограмме – думала, у меня обман зрения", – призналась Ольга Погодина.