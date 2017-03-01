Челентано подняли на смех после его обращения в полицию
Адриано Челентано обратился в полицию с заявлением, что ему и его семье угрожает опасность. Итальянский исполнитель рассказал о том, что обнаружил слежку, а также сообщил о проникновении шести человек его дом в коммуне Гальбьяте на севере Италии. По уверению 79-летнего артиста, странные события стали происходить еще на прошлой неделе, когда стекло автомобиля супруги Челентано Клаудии Мори разбили злоумышленники, но при этом ничего не украли.
Звезда фильмов "Укрощение строптивого" и "Бинго-Бонго" решил не ограничиваться обращением в правоохранительные органы, но и рассказал об опасности в своем блоге. "Я вынужден предать огласке очень серьезные события, которые происходят в моем жилище в отношении меня и Клаудии. На протяжении нескольких дней внутрь вшестером проникают неизвестные, кроме того, с улицы за домом наблюдает еще один человек", – цитирует Челентано итальянское агентство Ansa.
Адриано заключил, что действия неизвестных "совершенно точно" угрожают его жизни и жизни его семьи. Поэтому, заявил артист, он и обратился в полицию. Правоохранители, по словам певца, посмотрели видео с камер наблюдения и якобы подтвердили его опасения. "Мы сообщаем об этом, чтобы, случись что серьезное, эти сведения могли бы стать предысторией", – объяснил Челентано.
Отметим, что русскоязычные пользователи интернета со смехом восприняли заявление итальянского исполнителя. По мнению блогеров, артист уже в том возрасте, когда многое кажется, но не происходит в реальности. "79 лет... шестеро неизвестных проникли в его дом???? а чего не десять??? походу старичку совсем скучно... вот и кажется... соскучился по славе и вниманию...", "Не обращайте внимания, итальянцы живут долго, но мозги здают рано. Моей свекрухе-вдове и её сестре-старой деве уже хорошо за 70 (они итальянки, если что) и их послушать, так к ним в дом регулярно лезут и похищают простыни, вазочки и кухонную утварь. Даже телекамеры подключили и стекла пуленепроницаемае выставили. Шиза, он и есть шиза...", "Это белочка пришла и за собой стадо привела", – подняли на смех Челентано интернет-пользователи.
Напомним, Адриано Челентано приобрел популярность в комедиях 70-80-х годов, играя обаятельных плутов, мошенников и воришек. При этом артист оказался успешен и в музыке. Он выпустил свыше 40 студийных альбомов общим тиражом 150 миллионов пластинок.
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