Бартенева на "Модном приговоре" охватила паника

Новому ведущему пришлось спасаться спиртными напитками. С волнением лишь тогда удалось справиться.

С 1 марта историк моды Александр Васильев отправляется в небольшой отпуск, а его кресло в программе "Модный приговор" на время займет художник и модельер Андрей Бартенев. Эпатажный и дерзкий дизайнер, который не только придумывает экстравагантные костюмы и шляпы, но и с удовольствием носит их сам, попробует переодеть простых российских женщин. Правда, в кресле модного судьи на протяжении восьми программ ему было не очень просто.





"Запись шла трудно, – признался Бартенев в интервью Dni.Ru. – Да и помочь мне было некому – Александр Васильев уехал монтировать свою выставку. Самым сложным для меня в этой программе оказались стандартные заставки, тексты которые надо знать наизусть. Я волновался, запинался, в какой-то момент меня просто охватила паника. Ведь вокруг тебя пятьсот человек! Но потом выпил бокал шикарного полусухого вина и все пошло, как по маслу. В итоге получил огромное удовольствие от съемок и жду теперь эти эфиры".





Андрей Бартенев начал взрывать московскую тусовку еще в 80-х. Он прославился своими перформансами, выставками и кричащим внешним видом. За пижамные штаны с большими зелено-желтыми обезьянами, огромную зеленую куртку и купленный в Америке индейский головной убор из орлиных перьев в Москве его однажды чуть не побили. С тех пор он предпочитает зарубежье, где водит дружбу с гуру в мире моды и стиля Пако Рабанном, Кельвином Кляйном, Жан-Полем Готье.