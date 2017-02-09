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Миллионер извинился перед онкобольной певицей за травлю

Андрей Ковалев. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев публично принес извинения певице Ламе Сафоновой, страдающей раком. Ранее олигарх обвинил артистку в нечестности, утверждая, что она просит о пожертвованиях просто ради наживы.
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"Сходил в церковь... Поставил свечку за здоровье Ламы... – написал Ковалев в Facebook. – Заказал молебен за ее здоровье... Я не верил в ее болезнь. Ее пиарщик Иван Ирбис и сейчас не верит... И многие не верят... Но это страшная болезнь... Прошу у Ламы прощения за неверие... Помолился, чтобы бесы ее оставили... В такое тяжелое время для нее не нужно упорствовать во лжи, нужно покаяться в грехах... Попросить прощения... Не нужно дальше делать зло... И вы, друзья, помолитесь за нее".

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Подписчики олигарха разделились на два лагеря. Одни похвалили его за решительный поступок. "Андрей, склоняю голову. Я предвидел, что вы в конце концов так и прореагируете", – написал один из поклонников. "Ну Вы даете, господин Ковалев! – пристыдила его другая. – Такое развести здесь: "Факты, я докажу". Зачем начинать такое, не имея доказательств... Не ожидала. Будьте здоровы".

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova)

А вот PR-специалист Иван Ирбис относится к проблемам певицы с недоверием. "Меня не касается ее здоровье, – поделился он с корреспондентом Dni.Ru. – Это вообще интимная вещь, которая должна интересовать только самого человека и его семью. Вообще я знаком с Ламой уже 14 лет, ранее оказывал ей мелкие услуги и знаю, какие PR-ходы она использовала в прошлом. Что касается ее нынешней ситуации, я никакие документы, подтверждающие ее диагноз, в руках не держал. Поэтому ничего сказать не могу".

Напомним, заболевание у Сафоновой обнаружили около месяца назад. Десятки тысяч подписчиков ее микроблога следят за судьбой артистки. Лама подробно рассказывает о своем самочувствии и перенесенных процедурах, просит неравнодушных о помощи. Недавно бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что слова певицы не соответствуют действительности. Позже артистка опубликовала документы, подтверждающие ее диагноз, и написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить ее от травли.

Фото: личный архив Ламы Сафоновой
Автор: Любовь Порываева9 февраля 2017, 13:58

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