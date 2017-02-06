Снаткина о Чумакове: Мы любим и ненавидим друг друга

Анна Снаткина рассказала об отношениях с Алексеем Чумаковым. Популярная актриса призналась, что он "потрясающий партнер".

Анна Снаткина работает сразу в нескольких проектах. Причем в одном из них, который называется "Побег в себя", популярная актриса исполняет сразу две роли. Второй проект это адаптация известного американского сериала "Касл", в котором Снаткиной досталась роль следователя Марины Королевой. Кстати, главную мужскую роль в картине играет популярный исполнитель, а с недавнего времени еще и писатель, Алексей Чумаков.

От работы со знойным брюнетом (и супругом певицы Юлии Ковальчук) у Снаткиной остались самые положительные эмоции. "Алексей потрясающий партнер, мы с ним одновременно любим и ненавидим друг друга", – цитирует Анну Снаткину "Собеседник".

Отметим, супруг популярной актрисы, актер и юморист Виктор Васильев, также задействован в съемках нового проекта. Поэтому, по признанию Снаткиной, они видятся нечасто.

Тем не менее, недавно Анна с Виктором и 3,5-летней дочерью Вероникой отдыхали в Таиланде. Девочке очень понравилось в теплой солнечной стране. "Вероника меня спросила: "Мама, а почему мы живем в Москве, а не в Таиланде? Тут же лучше!" Вырваться на отдых мне было очень сложно", – рассказала Анна Снаткина.

Фото опубликовано Снаткина Анна (@snatkinaanna1) Янв 17 2017 в 8:35 PST

Напомним, популярная актриса Анна Снаткина впервые стала матерью 18 апреля 2013 года. Девочка весом 3480 граммов и ростом 57 сантиметров родилась в одном из столичных роддомов.

"Урррааааа! У Вити Васильева и его Ани родилась доченька!!!! Счастья и здоровья, солнечного настроения им ТРОИМ!!!!" – написал в своем Twitter Вадим Галыгин, который первым сообщил радостную новость. Позже счастливый супруг артистки Виктор Васильев написал о том, что стал отцом: "Вчера в 23:40 у нас родилась дочка. Я самый счастливый человек на свете. Ура-а-а-а!!! Спасибо, моя любимая Анечка!!!"