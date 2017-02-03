Андрей Чернышов женился на популярной актрисе

Андрей Чернышов женился на своей коллеге Марии Добржинской. Пара оформила отношения после более чем пяти лет романа и теперь даже планирует венчание.

Андрей Чернышов наконец женился на своей давней возлюбленной, актрисе Марии Добржинской. Влюбленные предпочли расписаться тихо, не привлекая к себе пристального внимания представителей СМИ и даже коллег. Тем не менее, весть о радостных переменах в частной жизни актеров докатилась до заинтересованной общественности.

"Маша только на прошлой неделе перед одной из репетиций поделилась с нами радостью, что они с любимым мужчиной наконец расписались и теперь официально муж и жена. Выглядела она очень счастливой, прямо светилась, а мы действительно рады за нее, конечно, все ее поздравили!" – цитирует Ольгу Ли, которая вместе с Добржинской служит в театре "Содружество актеров Таганки", Starhit.

Говорят, что в планах Андрея и Марии есть и венчание. Прожив вместе такой длительный период времени, влюбленные осознали, что готовы к этому таинству.

Напомним, Андрей Чернышов и Мария Добржинская познакомились почти десять лет назад в театре. Из них восемь они жили вместе. Однако в загс, к недоумению друзей и родных, влюбленные не спешили. Ходили слухи, что Чернышову нравилось поддерживать для многочисленных поклонниц образ свободного мужчины. К тому же статус холостяка добавлял ему популярности.

Ранее в интервью популярный актер утверждал, что его тяготит то обстоятельство, что он пока не женат, но он якобы пока так и не встретил близкого по духу человека. Неизвестно, как себя чувствовала Мария. Как утверждает издание, Добржинская очень хотела выйти замуж, страдала от всей этой ситуации, но ждала, когда ее возлюбленному надоест "играть" в тайный гражданский брак.

Самое интересное, что даже в театре, где Чернышов и Добржинская играют вместе в спектакле "Любовь по понедельникам", Андрей просил Марию не показывать свои чувства к нему и не афишировать их роман. К счастью, теперь супругам скрывать нечего.