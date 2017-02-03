Андрей Чернышов женился на популярной актрисе

Друг о побеге Задорнова из больницы Интимное фото Собчак произвело фурор Нюша о романе с советником президента Джигурда: Малахов для лохов Дом-2
Шоу-бизнес

Пореченкова пристыдили за интим с Тарасовой

Популярная актриса рассказала об отношениях с коллегой
Шоу-бизнес

Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"

Отец певицы объяснил, почему не явился на первое заседание
партнеры
Пятница 3 февраля
Лента новостей
09:22
Москвичка заказала мать ради квартиры
09:12
По делу о растерзанной собаками женщине задержали охранника
09:02
В Москве у пенсионерки отняли 1,6 миллиона
08:43
Когда исполнится мечта "безвизового ждуна" Порошенко
08:23
В Домодедово пенсионерка сломала плечо при падении с трапа
08:12
Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике
07:58
Названа цель американского эсминца в Черном море
23:01
Очевидцы сообщили о крушении вертолета в Подмосковье
22:49
Благоустройство дворов выходит на федеральный уровень
21:59
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
21:45
Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола
21:43
Как изменились звезды сериала "Клон"
21:32
Белый дом оправдался за ослабление санкций
21:18
В Москве собаки растерзали вдову известного актера
21:09
Россия готовится к хакерским атакам на биржи
21:03
Курс доллара поставил новый антирекорд
20:40
Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
20:26
В Москве случилось массовое ДТП
20:10
Как украинцам лгут о резне в Донбассе
20:01
Россиянин нашел след пропавшего Boeing в Африке
19:45
Сторожевые псы загрызли пенсионерку в Москве
19:38
Володин поздравил ветеранов в Сталинграде
19:31
Вашингтон смягчил санкции против ФСБ
19:05
Путин раскусил алчный Киев
19:04
Похищение ребенка в Петергофе попало на видео
18:43
Кто разрушает союз России и Белоруссии
18:42
В США девочка разрыдалась из-за подаренного дробовика (видео)
18:25
Сурок Фил предсказал длинную зиму
18:19
Мара Багдасарян подразнила Сеть новой "покатушкой"
18:05
Пресс-конференция Путина и Орбана. Online
18:00
Соседи ковром поймали упавшего с балкона мужчину (видео)
17:38
Российская порноактриса раскрыла свои заработки
17:31
Кара-Мурза находится в критическом состоянии
17:28
Трамп в ужасе от сделки с Ираном
16:57
Москвичка сдала мужа в полицию за принуждение к сексу
16:55
На востоке Москвы со стрельбой задержали бандитов
16:39
США бьют тревогу из-за исчезновения Меланьи Трамп
16:27
Разорившийся москвич разгромил букмекерскую контору
16:24
Сколько стоит шикарный отпуск Ким Кардашьян
15:56
Путин выбрал замену Поклонской
15:53
Минск остро отреагировал на решение Москвы
15:52
Госдума улучшит законы в сфере НКО
15:43
Украинская чиновница притворилась жительницей Авдеевки
15:33
Участники НКО поделились проблемами с Володиным
15:15
Киану Ривза ждет "роман" с русской
15:10
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах
15:07
Варвара Караулова хочет повторить путь Доктора Лизы
15:05
На Москву надвигаются 20-градусные морозы
14:55
Путин уволил 16 генералов
14:39
Запад принял план по обрушению рубля
14:38
Немцов довел Кара-Мурзу до реанимации
14:29
Как Путин назначил госсекретаря США
14:26
У россиян растет доверие к властям
14:09
Малолетнего сына Фриске привлекли к суду
14:09
Квартиру знаменитого маньяка продают за 500 тысяч
13:58
Лазарев показал татуировку в честь сына
13:58
Напуганный Порошенко начал петь дифирамбы Москве
13:53
Свадебное фото Дитковските и брата Хаматовой появилось в Сети
13:48
Джоан Роулинг ответила на угрозы сжечь "Гарри Поттера"
13:43
Лолита поразила своим видом в Кремле
13:41
Как бороться с психологическим насилием
13:40
Последняя комбинация Обамы
13:29
Гонщица Багдасарян пожаловалась на провокации
13:23
Европа взвинтила цены на роуминг для "Мегафона"
13:16
Екатерина Гусева нежничает с другим мужчиной
13:16
На северо-востоке Москвы убили пенсионерку
13:00
Виновником жуткой аварии на юге Москвы оказался гражданин Киргизии
12:50
Чурикова показала грудь на дне рождения Лещенко
12:41
Пластический хирург оценил "утиные" губы Алексы
12:35
Подросток в форме МВД 1,5 года выдавал себя за полицейского
12:32
Мнение: Toyota Land Cruiser Prado – машина, а не сумка
12:30
Уроженцы Кавказа жестоко избили эвакуаторщика в Москве
12:25
В Москве школьник пожаловался на учительницу-совратительницу
12:20
Белоруссия готова разорвать союз с Россией
12:20
Кара-Мурзу увезли в реанимацию в Москве
12:14
Дима Билан сделал признание об Алсу
12:12
На борту самолета в Лондон объявлена тревога
12:03
Последние часы жизни жены Зельдина
12:00
Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
11:54
Москвичей предупредили о гололедице
11:36
Педагога школы для девочек уволили из-за съемок в порно
11:34
Москвич ударил ножом беременную подругу во время пьянки
11:29
Никита Джигурда: Андрей Малахов для лохов
11:24
В коллекторе на востоке Москвы нашли женские останки
11:21
Российский ученый раскрыл тайну происхождения молнии
11:17
Почему соцсети хуже алкоголя
11:12
Чего боятся жители Москвы
11:11
Шейк с округлившимся животом показывает одежду
11:07
Одинокая жизнь главной стервы Голливуда
11:03
От злых мужей женщины рожают мальчиков
11:00
Женщина погибла на рельсах в московском метро
10:51
Премьер Австралии довел Трампа до бешенства
10:50
Поветкина могли подставить американцы
10:45
Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру (видео)
10:42
Российского хоккеиста подозревают в краже кошелька
10:39
Певица Нюша откровенно о романе с советником президента
10:29
В Москве у мужчины отобрали сумку с 1,5 млн рублей
10:22
Меркель заработала на беженцах 5 тысяч евро
10:18
Кудрин смягчает кару за экономические преступления
10:04
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малолетнего сына Фриске привлекли к суду
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья
Пластический хирург оценил "утиные" губы Алексы
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"
Никита Джигурда: Андрей Малахов для лохов
Шоу-бизнес

Андрей Чернышов женился на популярной актрисе

Андрей Чернышов. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Андрей Чернышов женился на своей коллеге Марии Добржинской. Пара оформила отношения после более чем пяти лет романа и теперь даже планирует венчание.
прочитано 3495 раз

Андрей Чернышов наконец женился на своей давней возлюбленной, актрисе Марии Добржинской. Влюбленные предпочли расписаться тихо, не привлекая к себе пристального внимания представителей СМИ и даже коллег. Тем не менее, весть о радостных переменах в частной жизни актеров докатилась до заинтересованной общественности.

ПО ТЕМЕ

Самые красивые холостяки за 30

Бабушка женит актера Чернышова

Ольга Погодина утерла нос Анджелине Джоли

"Маша только на прошлой неделе перед одной из репетиций поделилась с нами радостью, что они с любимым мужчиной наконец расписались и теперь официально муж и жена. Выглядела она очень счастливой, прямо светилась, а мы действительно рады за нее, конечно, все ее поздравили!" – цитирует Ольгу Ли, которая вместе с Добржинской служит в театре "Содружество актеров Таганки", Starhit.

Говорят, что в планах Андрея и Марии есть и венчание. Прожив вместе такой длительный период времени, влюбленные осознали, что готовы к этому таинству.

Напомним, Андрей Чернышов и Мария Добржинская познакомились почти десять лет назад в театре.  Из них восемь они жили вместе. Однако в загс, к недоумению друзей и родных, влюбленные не спешили. Ходили слухи, что Чернышову нравилось поддерживать для многочисленных поклонниц образ свободного мужчины. К тому же статус холостяка добавлял ему популярности.

Ранее в интервью популярный актер утверждал, что его тяготит то обстоятельство, что он пока не женат, но он якобы пока так и не встретил близкого по духу человека. Неизвестно, как себя чувствовала Мария. Как утверждает издание, Добржинская очень хотела выйти замуж, страдала от всей этой ситуации, но ждала, когда ее возлюбленному надоест "играть" в тайный гражданский брак.

Мария Добржинская. Кадр из фильма "До смерти красива"

Самое интересное, что даже в театре, где Чернышов и Добржинская играют вместе в спектакле "Любовь по понедельникам", Андрей просил Марию не показывать свои чувства к нему и не афишировать их роман. К счастью, теперь супругам скрывать нечего.

Автор: Наталья Аряева3 февраля 2017, 08:40

комментарии

Политика

Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола
Как украинцам лгут о резне в Донбассе
Путин раскусил алчный Киев
Трамп в ужасе от сделки с Ираном

Шоу-бизнес

Пореченкова пристыдили за интим с Тарасовой
Андрей Чернышов женился на популярной актрисе
Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"
Анисина спасает детей от Джигурды

Проишествия

В Москве собаки растерзали вдову известного актера
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео

Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Клон"
Киану Ривза ждет "роман" с русской
Джоан Роулинг ответила на угрозы сжечь "Гарри Поттера"
Последние часы жизни жены Зельдина
Шоу-бизнес

Анисина спасает детей от Джигурды

Фигуристка призналась, что актер заставлял малышей участвовать в его мистериях
Шоу-бизнес

Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"

Отец певицы объяснил, почему не явился на первое заседание
Политика

Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола

Украинская делегация обратила на себя внимание многих гостей

Политика

Когда исполнится мечта "безвизового ждуна" Порошенко

В Сети в очередной раз высмеяли президента Украины, превратив его портрет в популярный мем

Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах
Лолита поразила своим видом в Кремле
Красавица Мария Шарапова посетила Россию

Спорт

Поветкина могли подставить американцы
Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру (видео)
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья
Тихонов набросился на трусливого Фуркада

Регионы

Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru