Последствия страшной аварии с Караченцовым попали на видео
Очевидцы сняли на видео искореженную в аварии машину актера. Запись опубликовал портал Life.ru. На кадрах видно, что повреждены оказались бока, перед и даже крыша автомобиля. Сообщается, что от удара Toyota Highlander перевернулась, а затем вновь встала на колеса. У Николая Караченцова диагностировано сотрясение мозга, он был срочно доставлен в больницу.
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