Волочковой устроили разнос за "голое" фото

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram выложила фотографию с двумя массивными букетами. Ее подписчики, однако, сосредоточились на обсуждении самой танцовщицы.

"Вот теперь не знаю, что мне романтичнее.. Белые розы, или ромашки! А вы как считаете? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась за помощью к своим поклонникам Анастасия Волочкова. Действительно, на снимке, которым она поделилась на своей странице в Instagram, балерина держит в руках два массивных букета – один из белых роз, а другой из ромашек.

Однако подписчики этот вопрос в большинстве своем обошли стороной. "😞😞Стоит голая и про ромашки спрашивает....мир сошел с ума....😱😱😱", – заметил один из комментаторов. Отметим, неизвестно, была ли одежда на Анастасии Волочковой или нет в момент съемки. Свое тело она прикрыла букетами, что создало полное впечатление обнаженной натуры.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 9 2017 в 5:11 PST

"Пошлятина...", "Опять голая! Вот ведь комплекс превосходит где в высшей степени!", "Настена хватит трясти голыми телесами,опять кого-нибудь обвинишь!!!", "бедняга голая можеть опять кто– то выложил фото ....😂😂😂😂😂позорище", "Опять что ли голая?😂😂😂ужас🙊", – негодовали поборники нравственности.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 1 2017 в 1:18 PST

Кроме того, некоторым подписчикам показалось, что на фотографии Анастасия Волочкова сама на себя не похожа. "Это фотошоп", – предположил один из них. У других нашлись менее приятные варианты: "По-моему после глубокой пьянки😂. Отекшая,помятая)".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 2 2017 в 3:41 PDT

Напомним, настоящий скандал разгорелся после того, как неизвестные выложили в Сеть фотографии секса 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины Анастасии Волочковой. Позже мужчина сообщил, что снимки у него украли. Мол, злоумышленник похитил его телефонную карточку и обманным путем завладел аккаунтами. А на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Чермен даже опубликовал фотографии заявлений в правоохранительные органы.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Окт 13 2017 в 2:42 PDT

Статистика показала, что после этого пользователи Сети стали в десять раз чаще искать информацию о балерине. Эксперты и простые зрители засыпали ее комплиментами. Однако нашлись и те, кто принялся выискивать у Анастасии Волочковой недостатки.