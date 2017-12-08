Как живет виновник гибели Марины Голуб

Сегодня, 8 декабря, Марине Голуб исполнилось бы 60 лет. Журналисты решили выяснить, как живет виновник ДТП, в котором погибла популярная актриса.

Марина Голуб погибла 9 октября 2012 года. В автомобиль, в котором она находилась в качестве пассажира, врезалась иномарка. Ее водителем оказался 31-летний житель столицы Алексей Русаков. С места происшествия он скрылся.

Три дня Русаков прятался. В день похорон Марины Голуб он выложил в интернет видео, в котором заявил, что боится оказаться крайним. Хотя он ехал, по его словам, на желтый сигнал светофора, а водитель автомобиля, в котором сидела Голуб, якобы газанул раньше положенного.

В итоге, Русаков сдался полиции. Его уговорила возлюбленная Виктория Клюкина. Суд приговорил мужчину к шести с половиной годам лишения свободы, признав виновником ДТП, в котором погибли актриса и подвозивший ее водитель. До вынесения приговора в СИЗО Русаков и Виктория оформили свой брак.

Спустя пять лет журналисты решили выяснить, как живет Алексей Русаков и его семья. Они поговорили с его тещей. По словам женщины, дочь ждет мужа из тюрьмы. "Мы надеялись, что его отпустят раньше условно-досрочно, но адвокаты не смогли этого добиться. Нам объяснили, что это очень резонансное дело, и никому не хочется вызывать ажиотаж тем, что его отпустят раньше срока", – рассказала теща Русакова.

Виктория ездит к Алексею в колонию в Костроме. По словам женщины, Русакову дают "поощрительные свидания" раз в два-три месяца. Алексей работает в пошивочном цеху и кузнице, получая за это небольшие деньги. Как сказала теща, Русаков "не пал духом". "У нас семья православная, верующая. Мы просим у Бога прощения за то, что случилось. И молимся за души Марины Голуб и второго погибшего в той аварии. Леша тоже молится. Я не считаю его убийцей. Если человек взял автомат, расстрелял намеренно – это убийца. А здесь дорожное происшествие произошло по неосторожности. Алексей уже раскаялся", – цитирует женщину сайт "Комсомольская правда".