Волочкова рассказала о бессонной ночи из-за самого лучшего мужчины

Анастасия Волочкова разоткровенничалась о личной жизни. Балерина призналась: у нее было такое романтическое свидание, что она не смогла заснуть.

Анастасия Волочкова стала героиней передачи Сергея Майорова "Малая земля". Балерина вместе со съемочной группой отправилась в свой родной Санкт-Петербург. Однако, по признанию артистки, этот город вызывает у нее скорее негативные воспоминания, нагоняя тоску и депрессию.

В Северной столице живет ее отец – он уже который год стойко переносит последствия инсульта. Здесь Анастасия ссорилась с матерью и даже рвала с ней всякие отношения. Здесь Волочкова начинала и тернистый путь к славе. Она рассказала, как тяжело протекало общение с педагогами. Танцовщица даже подвергалась, по ее словам, домогательствам со стороны руководства Мариинского театра.

Впрочем, поездке в родной город предшествовала приятная история. Анастасия призналась, что накануне не смогла сомкнуть глаз. "Предыдущей ночью я вообще не спала. У меня было нереальное романтическое свидание – ни в сказке сказать, ни пером описать. Знаете, я не отказываю себе в радости быть в близости с самыми лучшими мужчинами, поэтому один из них вчера приезжал ко мне в гости. И это было просто необыкновенно", – цитирует Волочкову StarHit.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 7 2017 в 5:00 PST

Балерина не уточнила имя кавалера. А ранее на всю страну рассказала об отношениях с Сулейманом Керимовым. "Я действительно очень сильно любила этого человека. Это первая, самая серьезная любовь в моей жизни. Мы жили вместе 3,5 года. Он – представитель мужчины кавказского, в котором благородство, честь, достоинство. Больше, чем его, я никого в жизни не любила", – призналась в интервью Анастасия Волочкова.