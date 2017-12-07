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Звезду "Битвы экстрасенсов" задержали из-за бомбы

Никита Турчин. Фото: instagram.com/n_turchin
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Никита Турчин не смог попасть в Москву. Сотрудники аэропорта Уфы проявили излишнюю бдительность.
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Служба безопасности заподозрила молодого человека в организации теракта и попытке пронести на борт самолета бомбу. "Проходя через зону досмотра, я отдал свою ручную кладь сотруднику службы безопасности аэропорта. Он-то меня и задержал. "Мы, – говорит, – не можем пустить вас на борт самолета, в вашей сумке лежит огромный кусок металла. А это – запрещено", - приводит слова самого молодого участника проекта StarHit.

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 Охранник начал осматривать личные вещи Никиты и выпотрошил его сумку. Оказалось, что металлодетектор засек большую связку ключей – инструмент, необходимый медиуму для работы. Сотрудник аэропорта выдвинул Никите ультиматум: либо молодой человек оставляет в Уфе ключи, либо остается сам.

"Я бы даже не успел передать кому-либо ключи. Да и как я без них?! Я же с ними работаю. В итоге помахал самолету ручкой. Теперь вот думаю, что делать. Мне нужно срочно быть в столице, у меня там дела. Придется связываться с руководством колледжа, в котором учусь, объяснять, почему снова отсутствую на лекциях. Преподаватели и так называют меня "явлением Христа народу". Да и деньги терять не хочется: билет в один конец стоят порядка 15 тысяч. Я обратился в администрацию аэропорта с просьбой хотя бы частично возместить стоимость, но мне отказали", – сетует экстрасенс.

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что уход Никиты Турчина с "Битвы" обернулся скандалом. Юноша посчитал, что организаторы шоу были не справедливы к нему. "Хотя бы одну серию, еще одну. Кому-то вы даете шанс, а кому-то нет", – со слезами на глазах умолял жюри и ведущего юный ключник.

Автор: Михаил Войцеховский7 декабря 2017, 21:50

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