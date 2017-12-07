Виталина Цымбалюк-Романовская находится под следствием. Бывшей жене Джигарханяна грозит два года тюрьмы.



Как сообщил адвокат Армена Борисовича Евгений Парфенов, в отношении экс-супруги его клиента возбудили уже два уголовных дела. Она обвиняется в разглашении тайны частной жизни и похищении документов. Следственный комитет подозревает Виталину в распространении информации о бывшем муже без его ведома, передает газета "Московский Комсомолец". По данным издания, обвиняемой выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, в отношении Цымбалюк-Романовской возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Похищение документов" – следователи подозревают, что она выкрала у Джигарханяна паспорт. Обвинение по данному делу пока не предъявлено, однако уже ведутся следственные мероприятия: допросы, обыски и выемки дома у Виталины и ее родителей.

Кроме того, по информации "Московского Комсомольца", Цымбалюк-Романовской грозит еще одно уголовное дело, на этот раз по куда более серьезной статье. Речь идет о "Мошенничестве в особо крупном размере". Якобы Следственный комитет России уже начал доследственную проверку на основании показаний Джигарханяна. Юристы актера утверждают, что бывшая жена вывела с его счетов в разных банках Москвы все деньги, а также на его средства купила себе квартиру на Молодогвардейской улице.

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что 6 декабря Цымбалюк-Романовская была вызвана на допрос. Пианистке предстоит ответить за камеры, тайно установленные в кабинете у Джигарханяна, и за видео, где актер предстал не в лучшем свете. Поклонники возмутились: "У Малахова показывают записи, как Армен пьет виски, а любящая женушка зачем-то это снимает и показывает любимого мужа в неприглядном виде. Готовилась, значит, к заварухе, все спланировала. А Малахов это все раздувает на пустом месте, показывает на всю страну, начинают гнобить человека. Добивают лежачего – позор! Это вообще-то вмешательство в частую жизнь. За это статья светит и Виталине, и Мазур, и Малахову как соучастнику".