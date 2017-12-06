Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян

Директор сообщил о непростом для певицы решении. Мол, артистка решила сделать паузу.

В декабре почти ежедневно идут съемки новогодних огоньков и сборных концертов – "Высшая лига", "Песня года", "Дискотека-80"... Но ни в одном из них не участвует Алла Пугачева.

Примадонна отвергла все предложения и приглашения, не соблазнившись никакими деньгами. Об этом стало известно из переписки с директором артистки Еленой Чупраковой, которую опубликовал один из поклонников.

Этот скрин появился на странице Вадима Манукяна – того самого, который в начале года организовал сбор подписей под петицией против засилья одних и тех же лиц на эстраде. Он обратился к Константину Эрнсту с просьбой улучшить качество новогоднего эфира в 2018-м – мол, стоит его усовершенствовать, поменять формат. Отдельным пунктом в жалобе была критика в адрес Пугачевой, которая якобы заполонила собой едва ли не все праздничные программы.





На Первом канале Манукяна услышали и дали возможность телезрителям самим решать, под чьи песни и шутки они хотят поглощать оливье, мандарины и шампанское. Согласно результатам, больше всего россияне желают видеть на экранах артиста с неподражаемым тембром – Григория Лепса. Он набрал 60,3 голоса.

На втором месте оказалась украинская певица Ани Лорак (42,3). Тройку замкнула звезда шоу "Голос" Наргиз, завоевавшая 38,7 голоса, сообщает телеканал "360". В пятерку лучших и самых любимых россиянами артистов также попали Полина Гагарина и дуэт Artik pres. Asti.

А Пугачева, говорят, категорически отказалась петь и плясать для россиян в новогоднюю ночь. Напомним, что она проигнорировала и "Новую волну" в Сочи, хотя считается музой этого мероприятия. Мол, обиделась на травлю – пусть народ отдохнет и успеет соскучиться.