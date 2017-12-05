Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала

Зрители ополчились на Аллу Пугачеву, Ольгу Бузову, Диану Шурыгину и еще некоторых звезд, которые, по их мнению, заполонили телевидение. Петицию российского блогера Вадима Манукяна, который призвал сделать телеэфир чище, подписали несколько тысяч человек.

На Первом канале стартовало новое ток-шоу "Бабий бунт", ведущими которого стали Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе, Алена Абитаева, Татьяна Васильева и Ольга Бузова. Едва передача появилась в эфире, как в ее адрес пришло множество критических отзывов, которые в изобилии наполнили соцсети. В основном все сводится к низкому качеству продукта и к манере ведения передачи Ольгой Бузовой, получившей популярность после нескольких лет жительства на реалити-шоу "Дом-2".

Совсем скоро Андрей Малахов на "второй кнопке" презентует новое шоу "Привет, Андрей!", которое, как уверяют создатели, будет оптимистичным и добрым. Однако аудитория, насмотревшись фото со съемок в аккаунте Филиппа Киркорова, пришла к выводу, что заявленная передача – калька с шоу Первого канала "Субботний вечер".

А ведь скоро Новый год, и телеканалы готовят для зрителей традиционные огоньки с участием звезд. Однако критически настроенные пользователи интернета высказали уверенность, что на экранах окажутся все те же Алла Пугачева, Максим Галкин и прочие.

По всей видимости, градус ненависти у народа настолько повысился, что блогер Вадим Манукян на сайте Change.ru обнародовал петицию с требованием убрать Ольгу Бузову из эфира Первого канала, а заодно и Диану Шурыгину, прославившуюся благодаря нескольким выпускам на "первой кнопке" шоу "Пусть говорят", в котором муссировалось ее изнасилование, а также актера Алексея Панина, по мнению автора петиции, имеющего сомнительную репутацию.

С Манукяном согласились уже более четырех с лишним тысяч человек. "Поддерживаю, и считаю правильное предложение о пересмотре показываемого, похабщину и аморальщину убрать из телевидения", "Я подписываюсь, потому что уже невозможно смотреть на одни и те же лица! И я имею в виду не только Бузову и Шурыгину. Пугачева недалеко ушла. Вот будет скоро новогодний огонек. Я уверена, что и молодящаяся Примадонна там тоже будет. .. Гнать надо поганой метлой и пугачиху и бузиху и шурыгу!!!!", "Нет орущим прокуренным алкоголичкам!!!", "Полностью согласна – давно уже тошнит от бесконечных баталий родственников "знаменитостей", от их дележек, от придурковатых детей-дебилов, которые только и могут гонять по нашей столице, да по-конски ржать в сэлфи, от тупых политиканов, которые омерзительны в своей ненависти к России и к Россиянам – это уже точно задолбало!!!", "Я подписываюсь, потому что больше не могу видеть безобразие, которое вытворяет Бузова (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – так звучала лишь часть гневных комментариев подписавших петицию людей.