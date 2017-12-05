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Избитую Кравец приняли за элитную путану

Фото: пресс-служба Алены Кравец
Рублевской гламурной диве предложили "любые деньги" за интим. Но она оказалась неприступна. Мол, денег у орлов не хватит.
прочитано 537 раз

Певица и актриса Алена Кравец – человек очень состоятельный. У нее даже нижнее белье расшито натуральным жемчугом, чем она похвасталась в эфире федерального телеканала. Дом на Рублевке, элитная школа у дочери, дорогие машины, охрана – Алена считает себя настоящей хозяйкой жизни.

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Но каково было ее удивление, когда ей предложили пойти на свидание за плату. "Шеф из Америки заинтересован вами как женщиной, творчеством вашим он особо не интересует. Поэтому назовем это приглашение сразу "третьим свиданием", он готов заплатить любые деньги. Вопрос о деньгах вообще не стоит, вы можете озвучить любую сумму. Если вы ответите на этот прямой и деликатный вопрос положительно, то обращусь к вашему директору для решения рабочих нюансов. Частный самолет организуем в лучшем виде", – именно такое послание получила сегодня Алена.

Фото: пресс-служба Алены Кравец

"Не понимаю, почему мужчины позволяют себе такое писать и делать такие непристойные предложения, – поделилась Алена с Dni.Ru своим логичным возмущением. – Почему меня принимают за элитную проститутку? Я что, давала какой-то повод понять, что после моего выступления последует "продолжения банкета"? Как эти люди смеют делать слюнявые предложения женщинам с безупречной репутацией, что, к слову, для нашего шоу бизнеса является большой редкостью? Да и денег, я думаю, вряд ли у этих "орлов" хватит, чтобы меня заинтересовать".

Фото: пресс-служба Алены Кравец

Напомним, что Алена прославилась после того, как вся страна следила за разворачивающейся в ее жизни драмой – красавицу дважды избивал муж, потом на орехи досталось от охранника, а под занавес диву ограбила домработница. Но сегодня, к счастью, все тяготы Кравец позади.

Автор: Иван Губкин5 декабря 2017, 01:00
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