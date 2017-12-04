Зараженный ВИЧ партнер Собчак рассказал об унижениях

Журналист Антон Красовский рассказал, что с 2011 года болен ВИЧ. Обозреватель является директором фонда "СПИД. Центр".

"Я сам живу с ВИЧ с 2011 года, и я сам прошел через все эти унижения и ад, через которые проходят все обычные люди", – рассказал Красовский в интервью паблику Zag. Помимо шокирующего признания журналист рассказал, откуда, по его мнению, началась так называемая "эпидемия ВИЧ".

Партнер Ксении Собчак по передаче "Можем повторить" на телеканале "Пятница" и один из членов ее предвыборного штаба считает, что большая часть людей с положительным ВИЧ статусом заразилась в результате бесконтрольного наркопотребления. "Основным котлом этой эпидемии в России являются инъекционные наркопотребители", – заявил Красовский.