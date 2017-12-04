Известного певца обвинили в воровстве

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Олег Майами обокрал экс-ведущую шоу "Орел и Решка" Натали Неведрову. Он сбежал с крупной суммой денег.

Об этом рассказала одна из знакомых обманутой девушки. Она уверяет, что молодых людей связывали не только дружеские, но и романтические отношения. "Он был так искренен, клялся в любви... Когда ушел с проекта, Натали его поддерживала – давала деньги, помогала с работой, ведь тогда он был на мели", – приводит ее слова StarHit.

Как заявляет девушка, какое-то время пара жила вместе в квартире, которую Натали снимала вместе со своей приятельницей. Именно вовремя совместного быта у влюбленных начались неурядицы. Олег не ночевал дома, постоянно где-то пропадал, стал скрытным и мало общался со своей пассией.

После полугода таких нервозных отношений, молодой человек просто пропал, прихватив 50 тысяч рублей, которые подружки копили на свои нужды. Какое-то время он не выходил на связь и прекратил всяческое общение с Натали. Позднее молодые люди все же поговорили. Олег отрицал, что брал у девушки деньги.

Публикация от OLEG MIAMI ⚡️ (@miamioleg_official) Ноя 20 2017 в 11:50 PST

"Правда, позже признался и извинился, но украденную сумму так и не вернул. Натали пришлось самой рассчитаться с подругой. Отношения с Олегом у нее после этого, само собой, прекратились. Сейчас не общаются. Он даже отрицает, что у них был роман. Наверное, боится, что история с кражей может всплыть", – вспоминает знакомая Натали.

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что Максим Фадеев, котырый является музыкальным продюсером Олега Майами, зарекся работать с другими выходцами со скандального телепроекта. "Я столкнулся с колоссальной сложностью в процессе их перепозиционирования. Так как мнение о них уже сложилось в зависимости от их поведения на шоу. И мне понадобилось 5 лет, чтобы убедить людей, что Олег Майами – это личность и хороший музыкант, коим он и является", – объяснил он свою позицию.