У Элтона Джона умерла мать
Этой прискорбной новостью артист поделился на своей странице в Instagram. "Видел ее только в прошлый понедельник. Я в шоке", – написал Джон. Он добавил, что благодарен матери за все и будет очень по ней скучать. "С любовью, Элтон", – заключил послание музыкант.
Пользователи соцсети поддержали артиста в тяжелый для него момент. "Будь сильным, Элтон", "Мне жаль слышать печальные новости, мои самые глубокие соболезнования вам и вашей семье в это время. Она бы так гордилась вами", "Мне очень жаль... она, должно быть, была особой дамой... ведь она родила тебя", – комментируют печальную новость поклонники певца.
Известно, что Джон не разговаривал с матерью около девяти лет и восстановил отношения лишь незадолго до ее 90-летия в этом году, передает Daily Mail. Ранее сообщалось, что певец и композитор попал в список самых высокооплачиваемых звезд Европы 2017 года.
Как писали Dni.Ru, Элтон Джон выпустит откровенную книгу о своей жизни. Издание выйдет в свет в 2019 году. Творение, в котором известный певец откроет перед читателями страницы своей биографии, создано в сотрудничестве с музыкальным обозревателем The Guardian Алексом Петридисом. Книга станет первой автобиографический работой Элтона Джона.
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