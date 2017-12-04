Орбакайте высказалась о ссоре сына с молодой женой

В этом году у певицы случилось два важных события. И она поделилась своей радостью.

На съемках новогоднего концерта "Песня года" Кристина выступала с песней "Бессонница" – своим главным хитом уходящего года. "В этом телефестивале я участвую с 1983 года, когда с "женщиной, которая поет" исполняла песню "А знаешь, все еще будет, – рассказала за кулисами певица корреспонденту Dni.Ru. – Потом у меня был перерыв, а на постоянной основе стала здесь выступать года эдак с 98-го". С тех пор каждое выступление дочери Примадонны становится сенсацией и тепло встречается публикой.

Новый год певица будет встречать на работе – у нее очень много заказов выступить в том или ином месте. И это правильно, ведь нужно кормить большую семью, а гонорары в праздник хорошие предлагают – до 50 тысяч евро за выступление.

"А вот уходящий год я встречала, как сейчас помню, в самолете – направлялась в Майами (там у ее семьи есть роскошная квартира с видом на Атлантический океан – Прим. ред.), – призналась Кристина. – Разумеется, без салата оливье не обошлось – соседи приготовили. В этом году я его тоже приготовлю. У меня есть свой секрет – добавляю туда свежее яблоко".

Кристина подвела и итоги уходящего года: "В моей жизни случилось два важных события – венчание мамы и свадьба старшего сына. Для меня самое важное – счастье близких мне людей". А вот слухи о размолвке Никиты Преснякова с молодой женой Аленой Красновой любящая мать категорически опровергла: "Это все чушь, у них все хорошо".