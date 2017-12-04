Дочь запретила Ирине Аллегровой говорить

На записи телефестиваля "Песня года" в "Олимпийском" Ирина Аллегрова представила композицию "Моя семья". Артистка редко выходит на сцену, поэтому корреспондент Dni.Ru воспользовался возможностью расспросить ее о житье-бытье.

Ирина Александровна, не устали еще отдыхать? Скоро ли ждать полноценного возвращения на сцену – с концертами, гастролями?

Пока я кайфую в отпуске! Валяюсь на диване, смотрю телевизор. Знаете, за годы на сцене я так устала от поездов, гостиниц, чужих постелей и так соскучилась по своему дому, что возвращаться пока не планирую.

Ваша дочь Лала работала у Вас концертным директором. А чем она занимается, когда Вы отдыхаете?

А вот про это она мне строго-настрого запретила говорить! Я не даю интервью про свою родню, понятно?

Хорошо, тогда давайте про бизнес. Сейчас артистам модно иметь свои "свечные заводики" – магазины, караоке-клубы. Вы как-то говорили, что хотели бы открыть пекарню или кондитерскую...

Мне много раз предлагали продать мое имя для какого-нибудь проекта, но я отказываюсь. Наверное, просто пока не назвали сумму, которая меня устроила бы (смеется).

Наступает год Собаки. Как будете его встречать?

Дома, с близкими. И собаками, конечно, которых у меня целых три – такса, бульдог и что-то типа овчарки.

Напоследок раскройте тайну: как Вам удается так хорошо выглядеть?

Ничего особенного я с собой не делаю и к услугам пластических хирургов не прибегаю. Я собой довольна. Прекрасно понимаю, что мне не 20 лет, и, если Богу угодно, чтобы я так выглядела, как сегодня, значит, так тому и быть. Можно сделать 150 операций, надуть губы и все на свете, но это не спасет. Кому что дано.

