Дочь запретила Ирине Аллегровой говорить
Ирина Александровна, не устали еще отдыхать? Скоро ли ждать полноценного возвращения на сцену – с концертами, гастролями?
Пока я кайфую в отпуске! Валяюсь на диване, смотрю телевизор. Знаете, за годы на сцене я так устала от поездов, гостиниц, чужих постелей и так соскучилась по своему дому, что возвращаться пока не планирую.
Ваша дочь Лала работала у Вас концертным директором. А чем она занимается, когда Вы отдыхаете?
А вот про это она мне строго-настрого запретила говорить! Я не даю интервью про свою родню, понятно?
Хорошо, тогда давайте про бизнес. Сейчас артистам модно иметь свои "свечные заводики" – магазины, караоке-клубы. Вы как-то говорили, что хотели бы открыть пекарню или кондитерскую...
Мне много раз предлагали продать мое имя для какого-нибудь проекта, но я отказываюсь. Наверное, просто пока не назвали сумму, которая меня устроила бы (смеется).
Наступает год Собаки. Как будете его встречать?
Дома, с близкими. И собаками, конечно, которых у меня целых три – такса, бульдог и что-то типа овчарки.
Напоследок раскройте тайну: как Вам удается так хорошо выглядеть?
Ничего особенного я с собой не делаю и к услугам пластических хирургов не прибегаю. Я собой довольна. Прекрасно понимаю, что мне не 20 лет, и, если Богу угодно, чтобы я так выглядела, как сегодня, значит, так тому и быть. Можно сделать 150 операций, надуть губы и все на свете, но это не спасет. Кому что дано.
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