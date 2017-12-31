Умер бывший муж Анны Ардовой

На 58-м году жизни скончался бывший муж Анны Ардовой, актер Александр Шаврин. Он боролся с тяжелым заболеванием.

О смерти актера сообщили в пресс-службе столичного театра имени Маяковского. "Александр Валерьевич скончался сегодня, 30 декабря, в 7 утра, о времени и месте прощания мы объявим дополнительно", – приводит слова сотрудников организации портал "Театрал".

ПО ТЕМЕ Беременную Анну Ардову бросил любовник

По некоторым данным, Шаврин был госпитализирован еще в ноябре. Тогда его положили в больницу с обострением хронического недуга.

Родственники артиста пока никак не прокомментировали информацию о его кончине. Судя по всему, именно это заболевание стало причиной смерти.

Одним из первых о смерти Шаврина высказался актер Ефим Шифрин. "О, Господи! Саша Шаврин... Схапал все-таки этот прожорливый год еще одну жертву... Светлая тебе память, Санечка...", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что Шаврин был женат на актрисе Ардовой. Как писали Dni.Ru, их брак распался в марте 2017 года.