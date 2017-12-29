Доведенный до ручки Фриске решил выкупить внука

Эксклюзив Интервью Изголодавшаяся Бузова развлекается с огромным пенисом Как живет звезда "Голоса" Гела Гуралиа Дом-2

Выбор читателей

Дана Борисова убита бывшим мужем
У Кудрявцевой волосы встали дыбом от Шепелева на поминках Фриске
Рак разрушил жизнь Маши Малиновской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
партнеры
Пятница 29 декабря
Лента новостей
20:23
В Москве из горящего дома спасли пять человек
19:04
В Москве после страшных аварий установили сотни бетонных блоков
18:38
На Урале произошла дерзкая кража гигантской картошки фри (видео)
18:04
Девочка сделала предложение учителю прямо во время урока
17:59
Водитель отчаянно давил на тормоз перед тараном остановки (видео)
17:28
Принц Гарри угробил последний шанс простушки-невесты
17:11
Похищенные 85 млрд вернут "Тольяттиазоту"
17:00
Порошенко пошел на Кремль с арматурой
16:57
К чему снится Новый год
16:34
В России обвалились цены на продукты перед Новым годом
15:58
Петербуржец атаковал трясущимся пенисом женщину с ребенком
15:44
Итоги 2017 года
15:43
Самые неприятные люди для совместного путешествия
15:31
В Перми загорелся вертолетный завод
15:28
Главные ошибки в новогодних поздравлениях
14:58
Спортзал вызывает аллергию и шок
14:53
Россиянка вышла из душа и нашла под своей елкой чужого мужчину
14:40
Под Москвой электричка насмерть сбила человека
14:37
Рогозин назвал руководство "Роскосмоса" проедающей бюджет шелупонью
14:04
Подробности наезда автобуса на остановку в Москве
13:54
У Сердюкова нашли огромный долг за коммуналку
13:42
Родившая россиянка ищет изнасиловавшего ее таксиста
13:20
Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду
13:11
Семилетние красотки-близняшки покорили Сеть
13:03
Под Москвой бабушка-украинка похитила семилетнего мальчика
13:01
Акушеры оторвали ребенку голову при родах
12:44
С кем Путин встретит Новый год
12:24
Странные находки врачей в вагинах
12:16
Сахалинская медсестра сняла селфи с умирающими пациентами
12:02
В чем преимущества промокодов
11:59
Полиция схватила виновника аварии с автобусом у метро "Сходненская"
11:52
Автоледи устроила ДТП из-за зада обезьяны
11:47
На востоке Москвы автобус врезался в грузовик
11:38
Недооцененные фильмы 2017 года
11:35
Момент ДТП с автобусом попал на видео
11:31
Новая пассия Смолова побила Лопыреву
11:10
Чем заняться в Москве на новогодних каникулах
11:08
Нострадамус предсказал конфликт России и США
11:07
Женщина родила прямо в магазине
10:56
Водитель автобуса объяснил наезд на остановку в Москве
10:39
Список пострадавших при наезде автобуса на остановку
10:30
При пожаре на юго‐востоке Москвы погибли два человека
10:29
Ученые назвали опасные последствия опьянения
10:02
Автобус протаранил остановку в Москве: есть раненые
09:57
Ученые нашли поводок для борьбы с курением
09:54
Совет на выходные
09:30
Май Абрикосов рассказал о закрытии "Дома-2"
09:24
Жена в порыве страсти откусила автослесарю яичко
09:21
В NASA скрывают дату гибели Земли
09:16
ЦБ лишил лицензии крупный российский банк
08:51
Из московского театра Мейерхольда украли миллион
08:46
Бородина о больных дочерях: Я места не нахожу
08:45
Москва раскусила блеф Порошенко
08:45
Apple оправдалась за ужасный обман владельцев iPhone
08:25
Путин подписал закон: кто из россиян получит деньги за первенца
08:08
Скончалась знаменитая голливудская актриса
08:02
Пугачева облачилась в траур на новогоднем огоньке
21:55
На западе Москвы водитель сбил пешехода
21:37
Обколотая Вовк побежала к врачам
21:28
В России поменяют номера федеральных трасс
21:09
Вдову Шаинского уговорили похоронить композитора в России
21:03
Опозоренный повар укусил проверяющих "Ревизолушки"
20:42
Безумный директор фабрики сознался в связях с "Аль-Каидой"
20:25
Назовите лучшего актера 2017 года
20:07
Москва ткнула Порошенко носом в газовый провал
19:58
ЦБ изначально имел другие планы относительно "Югры"
19:56
Поклонники "Дома-2" шокированы изурудованной пластикой Африкантовой
19:38
Гузеева опозорила на всю страну развратную Волочкову
19:31
В Москве изнасиловали продавца новогодних игрушек
19:05
Шаинского похоронят в Москве
19:00
Новый Тарасов оправдался за предательство Бузовой
18:25
Красотка из Дагестана стала королевой порно
18:12
В жилом доме под Екатеринбургом прогремел взрыв
17:42
В московском метро открыли каток
17:38
Кокорин удивил зажигательным танцем под пальмами (видео)
17:18
Сменщица Доктора Лизы осквернила ее память
16:46
Тонущий Порошенко прогнулся под Россию
16:40
Взбешенный народ предложил содрать с Бузовой кожу
16:27
В России отложили отмену роуминга
16:09
Жертва подмосковного Отелло выгораживает его из-за любви
16:03
Вскрылись позорные факты о развратнике Николае II и Матильде
15:39
Муж разбил в кровь лицо Кларе Новиковой
15:35
Убивший судебного пристава бутылкой должник попал за решетку
15:16
Борисову у Малиновской обозвали "обдолбавшейся наркотой телкой"
15:04
Собчак с тремя языками довела до тошноты
14:53
Знаменитая актриса вымыла пол своей уборщицей
14:46
Марсиан нашли в пещерах
14:32
В Химках мужчина открыл огонь по пилившим деревья рабочим
14:24
Потный Овечкин в обтягивающих лосинах произвел фурор
14:20
Тяжелобольному Табакову помогают следователи
14:17
Чернокожий баскетболист побил солистов группы "Стекловата" (видео)
14:09
Египет назвал цены на туры для россиян
14:03
Известный российский режиссер умер в возрасте 72 лет
13:59
Колдун Бесов назвал дату конца света
13:53
Охранника "Меньшевика" застрелили в первый рабочий день
13:39
Священник дерзко ответил на выходку Урганта
13:34
Европа испугалась правды о Крыме
13:28
Грузовик шоколада украли под Москвой
13:20
Пластические хирурги оставили девушку с огромной дырой между глаз
13:11
Что такое промокод и как его использовать
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский нашел нестыковку в деле Цымбалюк-Романовской
Гузеева опозорила на всю страну развратную Волочкову
Известный певец сообщил об ударе от Фриске
Онкобольной Пугачевой запретили выступать
Джигарханяна заставляют стоять на коленях перед обиженной Цымбалюк-Романовской
Май Абрикосов рассказал о закрытии "Дома-2"
Шоу-бизнес

Доведенный до ручки Фриске решил выкупить внука

Владимир и Ольга Копыловы. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Отец Жанны Фриске Владимир Копылов пошел на уступки Дмитрию Шепелеву. Он отчаялся увидеть внука. 
прочитано 2567 раз

Ради регулярных встреч с Платоном мужчина готов отдать ведущему долю в загородном доме. Недвижимость давно является камнем преткновения между родными и близкими умершей звезды. Единственное требование Копылова к Шепелеву: разрешение чаще видеться с маленьким внуком.

ПО ТЕМЕ

Известный певец сообщил об ударе от Фриске

Россияне поражены подлостью Шепелева

Сюжеты Фриске умерла от рака

Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Об этом рассказала ведущая программы "Дела семейные" на телеканале "МИР" Елена Дмитриева. "Споры по поводу наследства, раздела имущества и права на собственность являются одними из самых распространенных тем в наших судебных разбирательствах. Но тем не менее самыми драматичными являются разбирательства по поводу родительских прав и определения места жительства ребенка. Сегодня я буду слушать дело, в котором ребенок оказался заложником финансовых разборок. Трудно представить себе, что ребенка в XXI веке возможно держать в "залоге". Скорее всего, это искаженная позиция одной из сторон. Но реальную ситуацию мы узнаем сегодня во время разбирательства", - заявила она.

Несмотря на то что Жанна Фриске скончалась два года назад, скандал вокруг наследства звезды продолжается до сих пор. Недавно Dni.Ru писали, что россияне оказались поражены подлостью Дмитрия Шепелева. Люди высказали уверенность, что ведущий настраивает сына Платона против родни.

Все началось с того, что на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Владимир Фриске (Копылов) и подруга Жанны Анна Городжая затронули некое происшествие, которое случилось на поминках певицы. "На поминках поведение Димы – это было за гранью добра и зла. Честно", – изрекла Анна. "Расскажи, не стесняйся. Если надо, привезу человека, которому он сказал: "Я сейчас прыгну..." – отреагировал Фриске. "Я боюсь за свою жизнь, у меня маленький ребенок, Лер, вот серьезно", – ответила Анна. Тогда Лера обратилась к Владимиру, чтобы он рассказал. Тот сообщил: "Про поминки я вообще хочу промолчать".

Позже выяснилось, что состоялась встреча родных Фриске с ее сыном Платоном. Точнее, на свидание с мальчиком пришла только его бабушка Ольга. По словам адвоката семьи, малыш не узнал ее, казался отчужденным и напуганным. Теперь Фриске намерены добиваться более частых встреч с Платоном.

Автор: Михаил Войцеховский29 декабря 2017, 19:22

комментарии

Политика

Европа испугалась правды о Крыме
Киев нарывается на жесткий ответ Москвы
Минск и Вильнюс развязали ядерную войну
Почему Порошенко насильно удерживает на Украине 15 россиян

Шоу-бизнес

Доведенный до ручки Фриске решил выкупить внука
Малахов бросил вызов оскандалившейся Бузовой
Жена Кержакова рассказала о раке
Избивший жену Башаров берет под опеку двух детей

Проишествия

Водитель отчаянно давил на тормоз перед тараном остановки (видео)
Акушеры оторвали ребенку голову при родах
Автобус протаранил остановку в Москве: есть раненые
Жена в порыве страсти откусила автослесарю яичко

Lifestyle

Принц Гарри угробил последний шанс простушки-невесты
Мертвый Хворостовский опередил Михалкова
Недооцененные фильмы 2017 года
Вдову Шаинского уговорили похоронить композитора в России
Шоу-бизнес

Дана Борисова убита бывшим мужем

Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Шоу-бизнес

Бородина о больных дочерях: Я места не нахожу

Ведущая "Дома-2" подвела итоги
Культура

Принц Гарри угробил последний шанс простушки-невесты

Меган Маркл не смогла получить судьбоносную роль
Шоу-бизнес

Растолстевшая Пугачева потрясла вторым подбородком

Игорь Николаев опубликовал архивный снимок

Гороскоп

Совет на выходные
Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года

Фоторепортажи

Дана Борисова вышла в свет после передозировки
Рожденные в год Собаки звезды
Невеста принца Гарри побила беременную Кейт Миддлтон
Кого из звезд ждет счастье в 2018 году

Спорт

Кокорин удивил зажигательным танцем под пальмами (видео)
Мутко потерял еще одну работу после скандала
Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть
Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты

Регионы

Жертва подмосковного Отелло выгораживает его из-за любви
Убивший судебного пристава бутылкой должник попал за решетку
Путин сделал заявление о теракте в Петербурге
Глухонемая до смерти забила подругу во время ссоры
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru