Известный певец рассказал об ударе от Фриске

Певец Данко дал откровенное интервью. Некогда популярный исполнитель рассказал о том, как от него отвернулись коллеги по отечественному шоу-бизнесу.

Певец Данко всеми способами пытается помочь своей тяжелобольной дочери Агате. Все заработанное артист тратит на реабилитацию девочки. В социальных сетях певец посвятил наследнице несколько страничек, где регулярно публикует фотографии и видеоролики. На них Агата, которая от рождения не видит, реагирует на происходящее, порой смеется от каких-то понравившихся звуков.

Певец рассказал о том, что Агате помогли футболист Дмитрий Тарасов и Андрей Ковалев. Однако Данко подчеркнул, что ни у кого специально помощи не просит. "Я и не прошу у кого-то дать денег или что-то еще. Хотел, к примеру, по профессии поработать, попроситься выступить где-то, на новогодних представлениях также, а у них там свои проекты", – пожаловался артист.

Данко дал понять, что в шоу-бизнесе на его беду никто не откликается. "Киркоров тот же, лучший друг тех, кто на небосклоне появляется. Как только популярность проходит, он и не поздоровается. Бузова стала звездой сейчас. Подошел к ней на съемках ток-шоу, сфотографироваться думал, а меня ее охрана сразу поставила на место. А раньше мы хорошо общались", – отметил певец.

Артист рассказал о том, что и Жанна Фриске, которую после смерти возвели чуть ли не в статус святой, при встрече предпочла сделать вид, что не знает его. "Жанна Фриске... О мертвых не говорят плохо... Но помню, как мы близко общались, на гастроли вместе ездили. А как-то раз приехал на тусовку – тогда я уже слетел со всех чартов, меня не впускали. Смотрю, Жанна в VIP стоит. Я ей говорю: "Привет, Жанна! Скажи, что я с тобой". Она отвернулась и дальше продолжила веселиться. Для меня это тогда такой удар был!" – цитирует Данко "Собеседник".

Досталось от певца и благотворительным организациям. "Даже известные фонды – все думают о пиаре. Обращался к фонду Водяновой – понты одни. Все только меня используют, а помочь никто не может и не хочет. Никто не просит денег же, фото хоть разместили бы – миллионы подписчиков у многих", – заявил исполнитель.