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Россияне поражены подлостью Шепелева

Дмитрий Шепелев. Кадр youtube.com
Скандал вокруг родственников Жанны Фриске и ведущего Дмитрия Шепелева разгорелся с новой силой после откровений отца певицы и информации о том, что маленький Платон не узнал бабушку. Люди высказали уверенность, что Дмитрий Шепелев настраивает ребенка против родни, и обвинили его в подлости.
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Все началось с того, что на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Владимир Фриске и подруга Жанны Анна Городжая затронули некое происшествие, которое случилось на поминках певицы. "На поминках поведение Димы это было за гранью добра и зла. Честно", – изрекла Анна. "Расскажи, не стесняйся. Если надо, привезу человека, которому он сказал: "Я сейчас прыгну..." – отреагировал Фриске. "Я боюсь за свою жизнь, у меня маленький ребенок, Лер, вот серьезно", – ответила Анна. Тогда Лера обратилась к Владимиру, чтобы он рассказал. Тот сообщил: "Про поминки я вообще хочу промолчать".

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"Когда я там все это узнала, у меня волосы дыбом стояли. Просто дыбом!" – призналась Кудрявцева. Городжая заявила: "Я могу сказать, что все друзья, просто все друзья близкие, молчат потому, что он всем грозит, что ребенка не даст. Всем нашим коллегам. Что он творит..." Отметим, что ни Фриске, ни Городжая, ни Кудрявцева так и не сказали, что же случилось на поминках певицы.

Позже выяснилось, что состоялась встреча родных Фриске с ее сыном Платоном. Точнее, на свидание с мальчиком пришла только его бабушка Ольга. По словам адвоката семьи, малыш не узнал ее, казался отчужденным и напуганным. Теперь Фриске намерены добиваться более частых встреч с Платоном.

Общественность бурно реагирует на подробности скандальных разборок между Фриске и Шепелевым. По мнению многих, шоумен нарочно настраивает мальчика против родни певицы и делает все, чтобы он реже виделся с бабушкой и дедушкой. Народ возмущен и на чем свет клянет Дмитрия.

"Как достал уже этот Шепелев со своими голубыми друзьями с 1 канала! Схватился за сына и прикрывается! Гнусный отморозок! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Люди, очнитесь , неужели не видите кто на самом деле этот упырь – Шепелев? Хитрый, подлый шакал . А все расставит по своим местам как всегда ее Величество ЖИзнь. Поживем-увидим", "Ребенка нельзя лишать общения с родными ему людьми", "Шепелев подлец! Не дает Платоше видется с бабушкой и дедушкой!!!" – высказались возмущенные пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева27 декабря 2017, 15:18
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