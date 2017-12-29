Народ оскорблен трусами 53-летней Апиной

Алена Апина снова попала в скандал. На сей раз артистку застыдили за мелькание в кадре ее нижнего белья.

На своей страничке в Instagram Алена Апина опубликовала видео с фотосессии в жаркой Испании. "Пришлось поработать. Снимали в промзоне с испанскими работягами, рокерами и другими милыми людьми! Когда-нибудь я решусь написать книгу. И в ней будет глава о том, как проходила эта фотосессия. Это будет самое смешное место", – рассказала в подписи к публикации Апина.

В ролике Алена стоит в обнимку с гитарой. На некогда популярной исполнительнице розовая клетчатая рубашка и ультракороткая джинсовая юбка. Завершили образ тяжелые ботинки и растрепанные рыжие волосы.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Пока одни на все лады нахваливали артистку, другие нашли повод придраться. Особо внимательные комментаторы умудрились разглядеть нижнее белье под юбкой 53-летней Апиной и немедленно застыдили ее.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Дек 27, 2017 at 9:52 PST

"Увидела целлюлит. Даже не модель. Почему не намазалась всякими крему ками светоотражающими. Возраст уже не тот. Нужна маскировка. Плииз! Я люблю Апину, но она уже не девочка. Возраст мы забываем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "зрелище не из лучших....🙈🙊)", "Лет так 30 назад надо было так корячиться... Поезд ушел....", "А п.......у обязательно показывать? Думаю зря", "Почти п***ся видна", "Как нестыдно?! Алены вы же почти бабушка и такая юбка... и трусы еще виднеются... Зачем??" – высказались возмущенные пользователи Сети.