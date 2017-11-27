Алену Апину и Татьяну Буланову высмеяли за неудачное фото

Певицы Алена Апина и Татьяна Буланова выложили в Instagram совместную фотографию. Подписчики обрушились на артисток с критикой.

В новой публикации на своей страничке солистка группа "Комбинация" написала, что она вместе с Татьяной Булановой ждет выхода на сцену, чтобы поздравить знаменитого певца Виктора Салтыкова. Подписчикам Апиной не понравилось, как выглядит их любимица и ее подруга.

"Что то Буланова какой то квадратной стала (Здесь и далее орфография и пункутация автора сохранены. Прим. редакции.)", "Что-то Буланова припухшая какая-то...", "Алена Апина заметно постарела🙄", "Апина опухшая,видимо выпивает🙄", "Я Буланову с трудом узнала", ".девыыы...годы не щадят нас....аж прослезилась, вспомнив вас молодыми...", "Худейте детки", "Это Буланова????? Что с ней? Почему она так поправилась?", – писали поклонники.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Ноя 25 2017 в 10:40 PST

Отметим, что многие, наоборот, засыпали девушек комплиментами и встали на их защиту. "Прям убивают некоторые диванные критики: время... постарели...потолстели...Подойдите сами уже к зеркалу, а?! Сплошь красавцы и мОлодцы тут собрались. Алена и Татьяна супер выглядят 👍🌷", "Девченки огонь, умницы", "Просто красотки самые самые не слушайте никого", – защищали артисток подписчики.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Ноя 25 2017 в 10:43 PST