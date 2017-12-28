Джигарханяна заставляют стоять на коленях перед обиженной Цымбалюк-Романовской

Рудинштейн, Проклова, Власова, Мазур и другие скандируют: "Простить, простить!" Развязка, очевидно, близка.

К сериалу о конфликте Армена Джигарханяна и его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской народ привык. Нет, кажется, такого ток-шоу, где не помыли бы им кости, не попытались бы выяснить, кто прав, а кто виноват, не оскорбили бы попеременно и актера, и пианистку. Но, судя по всему, скоро наступит развязка.

Один из друзей красавицы Виталины на ее странице в Facebook опубликовал сценарий вероятного развития мелодраматической истории: "Думаю, редакторы сценарий дописывают, последнюю предновогоднюю часть сериала "Развод по-армянски". По замыслу Джигарханяна заставят выйти под занавес с огромной охапкой красно-алых роз, стать на колено и, припав к вашим ногам, просить "простить старого дурака" на глазах у всей честной публики. Дружественные аплодисменты на диванах, Рудинштейн, Проклова, Власова, Мазур и другие скандируют: "Простить, простить!" Все рыдают, а вы, осыпаемая мишурой, прощаете Мэтра сцены. Берете под руку Джигарханяна. Все пьют шампанское!"

Цымбалюк-Романовская, кстати, не раз говорила, что может предоставить бывшему мужу уголок в одной из трех своих шикарных квартир. И даже готова ухаживать за ним, снова варить его любимый клюквенный компот. Но простить за то, что артист на всю страну ее ославил, обозвал воровкой, попрекнул деньгами и честно купленным имуществом, Виталина, конечно, не сможет. Она ведь подарила ему самое дорогое – свою молодость. Заботилась о старике, шила ему туфли у мастера из Баден-Бадена, водила под ручку и кормила с ложечки. А он так подло с ней поступил...