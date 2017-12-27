Цымбалюк-Романовской предложили забрать театр Джигарханяна

Виталина уверяет, что ничего не крала у актера. И предлагает ему провести пресс-конференцию, чтобы снять все подозрения.

Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская построила в Москве блистательную карьеру – от специалиста по варке клюквенного компота для Армена Джигарханяна до концертмейстера в возглавляемом им драматическом театре и генерального директора там. Устроила она в театр и родственников – спешно приехавший с Украины папа стал главным инженером, а мама возглавила пошивочный цех.

Сам основатель и многолетний руководитель театра при молодой жене утратил всяческие властные полномочия. Он стал президентом – эдаким свадебным генералом без управленческих функций с зарплатой, как говорят, намного меньшей, чем у Виталины. Потом это обстоятельство позволило товарке Цымбалюк-Романовской Элине Мазур говорить, что-де Виталина содержала престарелого мужа.

После того как Джигарханян охладел к юной супружнице и стал прилюдно называть ее воровкой, кресло под ушлой Виталиной зашаталось. Она была вынуждена пойти в столичный Департамент культуры и написать заявление об увольнении с поста генерального директора. Но теперь в театре идут масштабные проверки с целью возможных выявлений финансовых злоупотреблений украинской пианистки.

Сама она в шоке от того, что происходит сейчас с ее детищем. "К сожалению, спасать театр придется. Мне очень жаль мою работу по приведению этого заведения в какое-то соответствие. Теперь все скатилось обратно", – чуть не плачет Виталина.

Один из друзей в социальной сети предложил Виталине... забрать театр! Но она осторожно относится к этой идее, объясняя: "Театр – это собственность города Москвы. Единоличный учредитель – Департамент культуры. И только он решает судьбу учреждения".

Сегодня пианистку часто упрекают, что она якобы украла квартиры и обчистила счета бывшего мужа. Но Цымбалюк-Романовская все обвинения в свой адрес отвергает. "Никто ничего не крал. Я предлагаю Армену Борисовичу провести пресс-конференцию в ИТАР-ТАСС, например. И пусть он всем все объяснит. И продемонстрирует подписанные им документы, которые имеются у его адвоката, я уверена", – написала она на своей странице в социальной сети Facebook.