У Виктории Бони рвется сердце
Виктория Боня много путешествует. Однако, по признанию девушки, настоящий ее дом там, где пятилетняя дочь Анджелина. "Сегодня это Монако, дочка является гражданкой этого государства. Лет пять назад я поняла, что привыкла и полюбила это место", – уточнила Боня.
Звезда "Дома-2" призналась, что страшно переживает, когда ей приходится расставаться с дочкой. "Скучаю – значит не сказать ничего. Это невозможно передать словами. Когда уезжаю по работе, часто испытываю дефицит общения с Анджелиной. И дочка чувствует то же самое – уже за пару дней до моего отлета бывает, что она просыпается ночью и начинает меня обнимать. У меня просто сердце рвется", – цитирует Викторию Боню журнал "Дом-2".
В моменты разлуки мать и дочь постоянно на связи. При этом, подчеркнула Виктория, они с экс-супругом Алексом Смерфитом договорились, что кто-то из родителей всегда рядом с девочкой – нет такого, чтобы Анджелина оставалась одна с няней.
Анджелина знает русский и английский языки, с двух лет ходит на французский. Виктория рассказала, что отец Алекса считает внучку самой остроумной среди прочих внуков. Боня отметила, что после разрыва они со Смерфитом сохранили хорошие отношения. Более того, бывшие влюбленные планируют совместные путешествия.
Вот уже на протяжении нескольких месяцев Боня счастлива с новым мужчиной. Однако кто это, она предпочитает не сообщать. "И у него, и у меня очень активная жизнь, он тоже известный человек. У нас отношения на расстоянии, мы живем в разных странах. Но если любимый рядом, то нам хочется наслаждаться друг другом каждую секунду, это такое слияние в одно целое. Он, кстати, уже выучил несколько русских слов. Мы очень похожи, оба Стрельцы по гороскопу. Знаете, не зря говорят, настоящая любовь бывает всего один раз в жизни. Может быть, это она и есть", – высказала предположение Боня.
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