Любовник Пугачевой прилюдно расплакался

Бывший любовник Аллы Пугачевой Владимир Кузьмин прилюдно расплакался на съемках из-за тяжелых условий. Его отпаивали горячим чаем.

Первый канал решил кардинально поменять и осовременить формат новогоднего праздничного эфира. В итоге больше не будет никаких колядок от Бабкиной и бессмертного "Дельтаплана" от Леонтьева. После боя курантов дорогих россиян станут развлекать молодежные группы "Грибы" и Uma2rman, украинский певец Alekseev, дуэт Arkik&Asti, братья Меладзе с женами, Ани Лорак и рэперы....

Петь они будут не в привычной студии с искусственным снегом и лимонадом вместо шампанского, а на улицах Москвы. Парк "Зарядье", гостиница "Украина", Тверская улица, Большой театр, Патриарший мост – лучшие виды столицы стали естественными декорациями на съемках "Новогодней ночи" на Первом.

Номер на дуэт Владимира Кузьмина и Emin'a снимали на катке ВДНХ. В паузах между дублями родившийся в жарком Азербайджане Emin кутался в плед. А бывший любовник Аллы Пугачевой Владимир Кузьмин и вовсе расплакался от пронизывающего ветра в лицо и искусственного новогоднего снега. Съемку пришлось остановить, а артиста незамедлительно отправили поправлять грим и согреваться чаем. Но все присутствующие при этом были удивлены сильным слезам Кузьмина.

Интересно, что кубинец Роберто Кел Торрес, который специально прилетел в Россию, чтобы на съемках Новогодней ночи спеть с Ваенгой, на мороз не жаловался, ходил по Чистым прудам, где записывали номер, в тонком пальтишке.