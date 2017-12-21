Обиженную Пугачеву умоляют вернуться на Первый канал

Примадонне сулят миллионы за песню в новогоднюю ночь. Но она пока думает.

После прошлогоднего скандала, когда десятки тысяч человек подписали петицию против засилья одних и тех же лиц на экране, руководство Первого канала решило кардинально поменять и осовременить формат новогоднего праздничного эфира. Было объявлено сетевое голосование за тех артистов, которые, по мнению зрителей, достойны петь в телевизоре в самую волшебную ночь.

В итоге больше не будет никаких колядок от Бабкиной и бессмертного "Дельтаплана" от Леонтьева. Прежде казалось, что из года в год ты празднуешь Новый год в компании артистов, которые стали тебе как родные и взрослеют вместе с тобой. Теперь же после боя курантов дорогих россиян станут развлекать молодежные группы "Грибы" и Uma2rman, украинский певец Alekseev, дуэт Arkik&Asti, братья Меладзе с женами, Ани Лорак и рэперы.

Петь они будут не в привычной студии с искусственным снегом и лимонадом вместо шампанского, а на улицах Москвы. Парк "Зарядье", гостиница "Украина", Тверская улица, Большой театр, Патриарший мост – лучшие виды столицы стали естественными декорациями на съемках "Новогодней ночи" на Первом.

Но многим людям хотелось бы, чтобы съемки проходили в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной Грязи. Ведь новость о том, что в новогоднюю ночь Аллы Пугачевой не будет в телеэфире, поразила россиян. Все же думали, что без Примадонны в новом парике и праздник не в радость. Тем более, Алла Пугачева в списке желаемых артистов замыкала первую десятку – за нее было отдано 30 708 голосов. Для сравнения, за лидера опроса Григория Лепса высказалось более чем в два раза больше – 68 238 человек.

Но Пугачева, как говорят, все равно обиделась и отказалась от участия в новогодних съемках. Мол, прекрасно обойдусь, посижу дома с детьми. И россияне стали умолять ее вернуться на Первый канал. Мол, Аллочка свет Борисовна наша, не оставьте сиротами, спойте хоть одну песенку от поэта-бизнесмена Михаила Гуцериева, как вы делали в последнее время. Телевизионщики стали сулить Пугачевой любые деньги. Сама она, как говорят, сегодня берет за концерт не менее 20 миллионов рублей. Имеет право!

Скорее всего, продюсеры новогоднего огонька тоже предложили Пугачевой интересную сумму и она рассматривает возможность немного заработать к пенсии. Ведь ее молодой супруг Максим Галкин намекнул в интервью: "Это слухи, что она отказалась выступать. Если Алла захочет, она споет. Так что включайте телевизор!"