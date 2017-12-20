Шепелев опустился до "Дома-2"

Очередными гостями передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле" стали звезды скандально известного телепроекта "Дом-2". Зрители были возмущены тем, что создающий впечатление интеллигента телеведущий опустился до разборок героев реалити-шоу.

На передаче модель Элина Ковальская заявила, что беременна от звезды "Дома-2" Андрея Чуева, который на днях женился на 19-летней Виктории Морозовой. Однако сам Чуев не верит словам бывшей возлюбленной. "Она не беременна. Как ей можно верить? Она приходила к одному человеку, потом переключилась на другого", – высказал свое мнение Андрей. При этом он сказал, что считает свою связь с моделью мимолетной и ни к чему не обязывающей.

Элина не отступала. Она высказала мнение, что Чуев женился вовсе не по любви. "Девушке 19 лет. Я не верю в это чувство и не могу на них смотреть. Я уверена, что она его приворожила", – убеждена Ковальская.

В студии появилась и другая звезда телестройки – Александра Гозиас. Она набросилась на Элину с обвинениями. "Ты девушка легкого поведения. К тебе такое отношение, которое ты позволила. Когда ты говоришь, что Вика ради денег, то я думаю о причинах твоего поведения... Ты решила пристроиться к Андрею, потому что он перспективный, и жить как королева", – заявила Гозиас.

Не осталась в стороне и супруга Чуева Виктория Морозова. Она обвинила Элину в угрозах. "Пишет гадкие вещи, говорит, что хочет разрушить нашу семью. Я уже сменила номер телефона. Честно говоря, страшно уже ходить по улице одной. Хотелось бы понять, что она хочет, и вывести на чистую воду. Я удалила ее сообщения", – сообщила Виктория.

В какой-то момент атмосфера настолько накалилась, что модель покинула студию. Она вернулась под софиты только с матерью. Та накинулась на Чуева: "Моя дочь беременна. Мне жалко Викторию. Ее ждет то же самое. Чуев – негодяй и подлец. Я была уверена, что у них серьезные отношения с Элиной".

Апофеозом шоу стали неожиданные рыдания Ковальской. Она призналась, что всех обманула. "Я не беременна. Я действительно люблю этого человека. Я просто дура. В очередной раз ошиблась", – констатировала Элина. Чуев попросил у нее прощения. Однако не тут-то было. Эмоциональная модель облила его водой из стакана и покинула студию.

Отметим, что зрители негативно отнеслись к участию звезд "Дома-2" на передаче у Шепелева. "Дожили. Шеп уже опустился до "Дома-2"(((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фу...Одни грязные парни-петухи и девушки-шл***и", "Стремное постановочное шоу с мерзким шепелем!!! 1 канал стал полным дер***ом!!! норм.передачи ушли, осталось одно время покажет)) вот и посмотрим,что оно вам напоказывает... аудитория валит быстрыми темпами)))", "Нашли о ком говорить! Участник борделя пиарится за счет первого канала. То Бузова, то Чуев. Вы еще весь бордель домовский пригласите. Шурыгиной мало что ли?!" – в Сети высказали свое возмущение зрители.