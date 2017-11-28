Звезда "Дома-2" набросилась на Шепелева

Май Абрикосов высказался о шоу "На самом деле", ведущим которого является Дмитрий Шепелев. Звезда телепроекта "Дом-2" критически отнеслась к передаче и к словам Дмитрия, сказанным в адрес Жанны Фриске.

На своем официальном сайте Май Абрикосов (настоящее имя Роман Тертишный) разобрал "по винтикам" новое ток-шоу "На самом деле", которое ведет Дмитрий Шепелев. По мнению Мая, Дмитрий пока не нашел себя в новом образе.

"Например, в одном из выпусков, он с помощью экспертов и детектора лжи каким-то способом пытался выяснить, обладала ли Ванга даром предвидения. Тема передачи постепенно переросла в оскорбление болгарской пророчицы. Шепелев беседовал с людьми, лично знавшими Вангу, высмеивал дорогие им воспоминания, цеплялся к словам, коверкал, хихикал. Крайне неприятно было смотреть, как из Бедроса Киркорова пытались сделать "глуповатого сказочника", обесценив неуместными комментариями его искренний рассказ об исцелении сына и предсказании о великом будущем Филиппа", – высказался Абрикосов.

Май разглядел в глазах Дмитрия "пустоту". "Он как бы включается в происходящее на доли секунд, говорит свою обрывистую реплику и снова гаснет", – высказал свое мнение мужчина, отметив, что участия Шепелева в передаче "мало".

Публикация от Роман Тертишный (@tertishnyi_official) Ноя 18 2017 в 10:50 PST

А еще звезда "Дома-2" поставила под сомнение работу детектора лжи. "Я проходил детектор лжи и знаю, что это. За трехчасовое испытание на полиграфе специалист может прояснить лишь один-два вопроса. Для одного выпуска "На самом деле" понадобились бы многие-многие экспертизы, ведь вопросов за эфир поднимаются десятки, а героев – несколько человек. Нужны недели подготовки к выпуску, прежде чем с такой легкостью утвердительно отвечать. Меня как зрителя это смущает", – признался Май.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Окт 30 2017 в 8:13 PDT

Абрикосов отметил, что несколько предвзято относится к Шепелеву из-за шумихи, которая вот уже несколько лет шлейфом тянется за покойной Жанной Фриске. По мнению Мая, из-за череды скандалов певица "никак не упокоится".

"Вроде бы из скандальной истории Дмитрий выходит оправданным, выбеленным, с чистой репутацией, но в то же время, прочитав слова, которыми он описывает болезнь любимой женщины… В общем, у меня остался неприятный осадок", – не стал скрывать своих эмоций Абрикосов. Далее он привел отрывок, в котором Шепелев говорит о раке Фриске, изуродовавшем ее: дескать, "некогда стройное и подтянутое тело" превратилось в "бесформенный бурдюк, наполненный водой и жиром".

Тем не менее Абрикосов дал понять, что не относится к Шепелеву негативно. "Это всего лишь мнение одного зрителя. В действительности же я считаю Дмитрия Шепелева асом, который только набирает обороты. Он обязательно раскроется", – высказал уверенность Май Абрикосов.