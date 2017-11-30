Дмитрий Шепелев: Мне открыли глаза

Дмитрий Шепелев оставил свежий пост на своей странице в Instagram. Популярный телеведущий, который много путешествует, признался, что ему открыли глаза на Данию.

Едва появляется возможность, Дмитрий Шепелев берет своего четырехлетнего сына Платона и уезжает в отпуск. В основном они проводят время в теплых странах – там можно насладиться солнцем, ласковым морем (или океаном), подышать полезным морским воздухом.

Впрочем, судя по фотографиям, которые иногда выкладывает Дмитрий на своей официальной страничке в Instagram, они с сыном отдыхают и на зимних курортах, где катаются на лыжах и осваивают лед.

Возможно, вскоре Дмитрий и Платон откроют для себя Данию. Так, Шепелев поделился со своими подписчиками размышлениями об этой северной стране. Телеведущий сказал, что не является знатоком этого европейского государства, но ему помогли это исправить.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Ноя 30 2017 в 12:23 PST

"Признаюсь, про Данию я мало что знаю. Ну, там король, королева, Копенгаген... Спасибо за то, что открыли мне глаза. Оказалось, что знаменитый и так нежно любимый во всем мире скандинавский дизайн – это тоже Дания", – сообщил Шепелев фанатам.

Ранее телеведущего и его новое шоу "На самом деле" раскритиковал звезда реалити-шоу "Дом-2" Май Абрикосов. По его мнению, Дмитрий пока не нашел себя в образе. А еще Май разглядел в глазах ведущего "пустоту". "Он как бы включается в происходящее на доли секунд, говорит свою обрывистую реплику и снова гаснет", – высказал свое мнение мужчина, отметив, что участия Шепелева в передаче мало.