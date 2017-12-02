Смирнитский после трагедии: Абсолютное отчаяние и безвыходность

Актер Валентин Смирнитский стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артист рассказал о том, как потерял единственного сына.

Валентин Смирнитский был четырежды женат. В первый раз он женился еще будучи студентом. Его избранницей стала актриса Людмила Пашкова. Однако этот брак вскоре развалился. Во второй раз Смирнитский женился на переводчице Ирине Коваленко. В 1974 году она подарила ему сына Ивана. Однако и этот брак потерпел неудачу. Смирнитский признался, что всему виной измены и неустроенность в быту.

Третьей женой актера стала экономист Елена Шапорина. У нее была дочь и, когда та выросла, тоже родила дочь, которую назвали Марфой. Девочка называла Смирнитского папой, более того, они до сих пор поддерживают связь. В какой-то момент в семье начался раздрай – актер стал изменять, прикладываться к бутылке, появились проблемы на работе. Жена пыталась помочь, однако брак рухнул.

В четвертый раз Смирнитский женился на Лидии Рябцевой. Они вместе 18 лет (в браке – 14 лет). У Лидии от первого брака двое дочерей, с которыми у актера великолепные отношения. Был момент, когда жена настаивала на общем со Смирнитским ребенке, однако тот не хотел, поскольку испытывал проблемы с работой.

Вот так и получилось, что у актера был только один ребенок – сын Иван. В возрасте 17-18 лет он пристрастился к наркотикам. Экс-супруга вначале не знала об увлечении Ивана, а когда правда вскрылась, стала скрывать от актера. Когда же ситуация чересчур осложнилась, все же рассказала бывшему мужу о беде. Тот начал немедленно действовать.

Смирнитский отметил, что лечил сына и в России, и за рубежом. Несколько месяцев они жили вместе, актер как мог следил за наследником. Он принципиально не давал ему денег, зная, что тот потратит их на наркотики. По словам актера, сын был абсолютно нормален и адекватен, когда не был под влиянием запрещенных веществ, но когда у него начиналась ломка, то становился монстром.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Дек 2 2017 в 1:51 PST

За год-полтора до смерти, казалось, с наркотиками было покончено, Иван женился. Трагедия случилась внезапно. Тогда Валентин Смирнитский был на гастролях в Америке. Он узнал о том, что потерял сына, по телефону. Как оказалось, до него не сразу дозвонились, чтобы сообщить новость, были проблемы со связью. Так и получилось, что актер не успевал на похороны к сыну.

Артист отметил, что мало знает подробностей. Якобы Иван поехал с компанией на дачу и там укололся и умер. Причем его уже нашли бездыханным. "Скорее всего, передоз или некачественный наркотик, что-то в этом духе", – сделал вывод Смирнитский. "Абсолютное отчаяние и безвыходность... Еще когда ты находишься на другом конце света... Ты понимаешь, что ты бессилен, ничего не можешь сделать. Единственный сын", – заключил актер.

Иван похоронен на Новодевичьем кладбище, в колумбарии, среди прочих родственников. "Я себя виню. Видимо, я должен был, несмотря ни на что, им заниматься. А я все пустил на самотек", – признался Валентин Смирнитский. Отметим, что свой секрет стоимостью миллион рублей актер предпочел не раскрывать.