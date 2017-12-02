Боня откровенно назвала причину разрыва с миллионером
Популярность Виктории Бони, которая стала известна после участия в скандальном телепроекте "Дом-2", не спадает до сих пор. За личной жизнью красотки следит армия восторженных фанатов. И все они были по-настоящему шокированы, когда девушка рассказала о разрыве с гражданским мужем, миллиардером Алексом Смерфитом.
Сама же Боня призналась, что о расставании стала задумываться уже давно. "Мы с Алексом абсолютно разные люди. Я поняла это довольно рано и сказала ему об этом, когда Анджелиночке был всего год. Я сказала: "Если бы не было ребенка, то я бы уже ушла от тебя", – рассказала Виктория Боня в интервью Ольге Шелест.
С гражданским мужем они не сошлись характерами. "Я женщина-огонь. И мне очень важно, чтобы моя эмоциональность была подпитана", – подчеркнула Виктория Боня. Вместе с этим, она не из тех людей, кто будет искать новые ощущения на стороне. Все это вызывало проблемы в отношениях между супругами.
"Наш разрыв был обоюдным решением, которое мы принимали в течение нескольких лет", – подчеркнула Боня. Напомним, о расставании звезды "Дома-2" стало известно в феврале 2017 года. Виктория Боня сама рассказала об этом на своей странице в Instagram. Оказалось, что разрыв произошел еще раньше.
Около полугода пара скрывала конец отношений и в соцсетях продолжали появляться их совместные снимки. Впрочем, одновременно с этим Алекса Смерфита замечали в компании с другими записными красотками, что породило целую волну слухов о неверности миллиардера.
Бывший спортивный чиновник обиделся на Мутко за то, что недополучил 2,5 миллиона рублей
Теперь участники телепроекта считают, что девушка разыгрывает спектакль с законным мужем
В подписи к снимку девушка поделилась своими наблюдениями о людях
Поцелуя от певицы удостоились фанатки в Торонто