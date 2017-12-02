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Боня откровенно назвала причину разрыва с миллионером

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya
Виктория Боня дала интервью ведущей Ольге Шелест для ее программы для ее программы Mammy TV. Звезда "Дома-2" откровенно призналась. что стало причиной ее расставания с миллиардером Алексом Смерфитом.
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Популярность Виктории Бони, которая стала известна после участия в скандальном телепроекте "Дом-2", не спадает до сих пор. За личной жизнью красотки следит армия восторженных фанатов. И все они были по-настоящему шокированы, когда девушка рассказала о разрыве с гражданским мужем, миллиардером Алексом Смерфитом.

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Сама же Боня призналась, что о расставании стала задумываться уже давно. "Мы с Алексом абсолютно разные люди. Я поняла это довольно рано и сказала ему об этом, когда Анджелиночке был всего год. Я сказала: "Если бы не было ребенка, то я бы уже ушла от тебя", – рассказала Виктория Боня в интервью Ольге Шелест.

С гражданским мужем они не сошлись характерами. "Я женщина-огонь. И мне очень важно, чтобы моя эмоциональность была подпитана", – подчеркнула Виктория Боня. Вместе с этим, она не из тех людей, кто будет искать новые ощущения на стороне. Все это вызывало проблемы в отношениях между супругами.

"Наш разрыв был обоюдным решением, которое мы принимали в течение нескольких лет", – подчеркнула Боня. Напомним, о расставании звезды "Дома-2" стало известно в феврале 2017 года. Виктория Боня сама рассказала об этом на своей странице в Instagram. Оказалось, что разрыв произошел еще раньше.

Около полугода пара скрывала конец отношений и в соцсетях продолжали появляться их совместные снимки. Впрочем, одновременно с этим Алекса Смерфита замечали в компании с другими записными красотками, что породило целую волну слухов о неверности миллиардера.

Автор: Геннадий Куприянов2 декабря 2017, 13:40
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