Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу двойню

Российская теннисистка Анна Курникова впервые стала мамой. 36-летняя спортсменка родила двойню.

Малыши – мальчик и девочка – появились на свет в Майами 16 декабря. Счастливые родители уже выбрали имена для новорожденных.

Сына Иглесиаса и Курниковой назвали Николас, а девочку Люси. Сейчас малыши и новоиспеченная мама чувствуют себя хорошо.

Примечательно, что звездная пара держала в секрете грядущее пополнение семейства все девять месяцев. Анна даже тщательно пряталась от папарацци – последнее ее фото было сделано в ноябре 2016 года, пишет TMZ.

Кроме того, в том же 2016 году спортсменка и певец твердили, что не планируют заводить детей. Так, Иглесиас заявлял, что готов стать папой только лет через десять. Анна отвечала на его слова: "Да, я бы хотела стать мамой, но лет через десять. Мы оба действительно так думаем. Возможно, потому, что у нас еще есть время, мы достаточно молоды, этот вопрос еще не горит".

Anna Kournikova & Enrique Iglesias Have Twins After Super Private Pregnancy https://t.co/AInzLcoQXy — TMZ (@TMZ) 18 декабря 2017 г.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились в 2001 году на съемках клипа на песню Escape. С тех пор испанский мачо и русская красавица вместе. Слухи о том, что звездная пара поженилась появились несколько лет назад, но доказательств нет до сих пор. Сами влюбленные догадки общественности не отрицают, но и не подтверждают.