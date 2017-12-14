Молодая жена Краско открестилась от связи с Цымбалюк-Романовской

Супруга актера Ивана Краско Наталья дала откровенное интервью. Девушка попросила не сравнивать ее с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской и рассказала о личной жизни.

После скандального разрыва Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской и обвинений молодой жены в том, что она якобы лишила артиста средств к существованию, журналисты обратили внимание на другую пару – Ивана и Наталью Краско. Разница в возрасте супругов – 60 лет. Они состоят в законном браке уже два года, однако до сих пор находятся скептики, которые не верят в искренность чувств 27-летней Натальи и даже сравнивают ее с Виталиной.

Однако сама Наталья категорически отметает всякие связи с бывшей супругой легендарного актера, оставшегося без денег и квартир. "Не надо нас с Виталиной сравнивать, мы разные люди. Наши семьи абсолютно разные. Я не знаю их ситуацию и до сих пор не понимаю, что произошло. Это напоминает какой-то сериал, где все накручено, – обыски, заявления о похищении, какие-то поддельные паспорта..." – высказалась Наталья Краско.

Самое забавное, что на одном из телешоу, где обсуждались отношения Армена и Виталины, присутствующий в студии Иван Краско порадовался, что сам не обладает большим состоянием. "Он сказал: "Я благодарю Бога, что я небогат!" Что ему первое пришло в голову, то и ляпнул. А прозвучало так, что если бы он был богат, то я бы поступила так же, как Виталина! Я творческий человек, мне неинтересна вся эта денежная мутота", – цитирует супругу актера сайт "Комсомольская правда".

Наталья подчеркнула, что они с мужем не нищие и не бедные. Однако у них нет своей квартиры. Краско объяснила, что они не зависят от дорогих модных вещей, у них другие интересы. К примеру, супруги занимаются благотворительностью, однако предпочитают это не афишировать. А на Новый год Краско хотят отправиться в Париж.