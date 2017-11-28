Актер Иван Краско: Я неизлечимо болен

Иван Краско записал видеообращение к поклонникам. Прославленный актер прокомментировал новую шумиху вокруг своего имени и заявил, что "неизлечимо болен".

Видеообращение Ивана Краско в социальной сети Instagram опубликовала его молодая супруга Наталья. Девушка выложила ролик, на котором запечатлела престарелого мужа, облаченного в черную в мелкий горошек рубашку.

"Люди, я должен признаться, что я неизлечимо болен. Любовью к вам, мои хорошие. Поэтому предостерегаю вас. Не поддавайтесь провокационным заявлениям разных СМИ! У них одна цель – нажива. Скандал, сенсация – у них рейтинги повышаются. Посылайте их так же, как и я их посылаю. Все, что у нас будет с Наташей, вы узнаете от меня и Наташи. Договорились? Люблю вас, родные, привет!" – послал воздушный поцелуй в объектив камеры Иван Краско.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) Ноя 28 2017 в 3:40 PST

Этим сообщением легендарный актер прокомментировал информацию о том, что якобы в 2018 году Иван и Наталья намерены родить ребенка. Отметим, что в сентябре у Краско была годовщина свадьбы. Они в браке уже два года.

Однако супруги не отмечали это событие. "Мы в этом плане простые люди, не любим каких-то торжеств. Да и вообще по ресторанам ходим редко. Обычно мы питаемся дома, я хорошо и вкусно готовлю. Иван Иванович очень любит куриные ножки в медово-горчичном соусе", – рассказала Наталья.

В свою очередь актер высказал уверенность, что отношения с молодой женой день ото дня крепнут только благодаря его многолетнему опыту.

"Я ведь знаю: любая семья должна пройти курс молодого бойца. И потом я давно уже разобрался в типах женщин. Есть мудрые, а есть беспокойные. Они всю дорогу отклоняются на главную семейную проблему: кто кого. Наташка – из таких. Я ей говорю: "Ты командуй сколько хочешь, но из меня по природе не получится подкаблучника…" – рассказал артист.