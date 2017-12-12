Друг об Иване Краско: Операция не поможет

В близком окружении Ивана Краско утверждают, что у актера проблемы с глазами. Говорят, что прославленному артисту требуется хирургическое вмешательство. Однако близкий к актеру человек уверен, что операция ему не поможет.

В концертном зале Санкт-Петербурга "Октябрьский" 19 января должен состояться благотворительный вечер по сбору средств на покупку квартиры 87-летнему Ивану Краско. Однако чем ближе дата, тем страннее ситуация.

Вначале ходили слухи, что билеты в кассах не продаются. Далее оказалось, что формат мероприятия несколько изменился. Было решено собрать средства в помощь не только Краско, но и другим деятелям культуры. "Всего окажем помощь 30 нуждающимся в медицинских услугах. Для Краско, думаю, сейчас важнее не покупка квартиры, а оплата операции на глаза – у него отслаивается сетчатка. Билеты дорогие, поэтому мы их распространяем по безналичному расчету фирмам. Продажи идут плохо, и вечер под вопросом", – рассказал организатор мероприятия Юрий Подражанский.

Однако в близком окружении Краско не верят в эту информацию. "Думаю, на имени Краско хотят заработать. Люди пойдут ради Краско, а не для того, чтобы помочь каким-то другим деятелям культуры. Сначала речь шла о покупке квартиры, затем о миллионе рублей для ее приобретения, а сейчас вообще говорят только об операции на глаза. Лукавят: врачи вынесли вердикт, что улучшить зрение Ивану Ивановичу нельзя. Операция не поможет. Поэтому останутся ему от собранных денег лишь рожки да ножки. А организаторы, конечно, положат в карман очень большую сумму", – цитирует бывшего ректора Петербургского института гуманитарного образования, члена Попечительского совета фонда им. Андрея Краско Константина Вишнякова-Вишневецкого Eg.RU.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) Июл 21 2017 в 4:52 PDT

Сам Краско весьма туманно говорит о предстоящем вечере. "Не знаю, состоится он или нет. Вначале обещали квартиру, потом миллион. Но на эти деньги жилье не купишь", – отметил актер. Его молодая супруга Наталья призналась, что ее уже "трясет".

"Нам с Иваном Ивановичем не деньги нужны, а жилье. Поэтому мы отказались от обещанного миллиона. Меня уже трясет: люди говорят, что на нас хотят заработать, а я ничего не могу сделать. Когда я спрашиваю Подражанского и нашего директора Вячеслава Смородинова, мне говорят: "Наташа, не лезь!" Чем ближе к назначенной дате, тем очевидней масштабы катастрофы. А потом, как обычно, скажут, что я делаю из мужа клоуна!" – пожаловалась супруга актера.