Особенная дочь Бондарчука повзрослела и вызвала восторг

В Сети появилось свежее фото дочери Федора Бондарчука Варвары. 18-летняя девушка отметилась на дне рождения брата Сергея.

Супруга сына Федора Бондарчука опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, сделанную на дне рождения мужа. На снимке девушка запечатлела именинника, обнимающего сестру Варвару. "С днем рождения, Сереня❤️", – коротко подписала опубликованный кадр Тата.

Реакция пользователей не заставила себя ждать. Кто-то раскритиковал Бондарчук за то, что она якобы скупо поздравила мужа. Тата не смогла промолчать и заявила, что не желает выставлять свои чувства на публику.

"Люди с ума посходили с этим душевным эксгибиционизмом в сетях... Мой муж знает, что стоит за этой фотографией. И для него это важнее тысячи слов. И уж точно теплее. У меня муж – достаточно взрослый и умный человек, чтобы не относиться к таким вещам, как малолетняя истеричка", – ответила на критику Бондарчук.

Публикация от Tata Bondarchuk (Mamiashvili) (@tatamamik) Ноя 29 2017 в 11:00 PST

Многие подписчики обратили внимание на сестру Сергея. По их мнению, Варвара повзрослела и стала выглядеть великолепно. А столь теплые объятия близких родственников вызвали умиление у фанатов.

"Красивые и счастливые👏👏👏👏👏", "Спасибо за фото! Я ей и дальше желаю находиться в кругу близких и любимых", "Очень редкое фото Варечки👍👍👍👍❤️", "Варвара такая уже взрослая)))) Какая у нее искренняя теплая улыбка) Счастья ей. Пусть ее окружают только любящие люди! А Сергея поздравляю с днем рождения! Счастья ему и здоровья!" – рассыпались в комплиментах и поздравлениях пользователи Сети.

Публикация от VR (@a030aa) Ноя 29 2017 в 6:36 PST

Варваре уже 18 лет. Девушка с особенностями развития проживает за границей. Отъезд оказался вынужденным. По мнению Федора и Светланы Бондарчук, там у нее больше возможностей для комфортной жизни, чем в России.