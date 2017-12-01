Особенная дочь Бондарчука повзрослела и вызвала восторг
Супруга сына Федора Бондарчука опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, сделанную на дне рождения мужа. На снимке девушка запечатлела именинника, обнимающего сестру Варвару. "С днем рождения, Сереня❤️", – коротко подписала опубликованный кадр Тата.
Реакция пользователей не заставила себя ждать. Кто-то раскритиковал Бондарчук за то, что она якобы скупо поздравила мужа. Тата не смогла промолчать и заявила, что не желает выставлять свои чувства на публику.
"Люди с ума посходили с этим душевным эксгибиционизмом в сетях... Мой муж знает, что стоит за этой фотографией. И для него это важнее тысячи слов. И уж точно теплее. У меня муж – достаточно взрослый и умный человек, чтобы не относиться к таким вещам, как малолетняя истеричка", – ответила на критику Бондарчук.
Многие подписчики обратили внимание на сестру Сергея. По их мнению, Варвара повзрослела и стала выглядеть великолепно. А столь теплые объятия близких родственников вызвали умиление у фанатов.
"Красивые и счастливые👏👏👏👏👏", "Спасибо за фото! Я ей и дальше желаю находиться в кругу близких и любимых", "Очень редкое фото Варечки👍👍👍👍❤️", "Варвара такая уже взрослая)))) Какая у нее искренняя теплая улыбка) Счастья ей. Пусть ее окружают только любящие люди! А Сергея поздравляю с днем рождения! Счастья ему и здоровья!" – рассыпались в комплиментах и поздравлениях пользователи Сети.
Варваре уже 18 лет. Девушка с особенностями развития проживает за границей. Отъезд оказался вынужденным. По мнению Федора и Светланы Бондарчук, там у нее больше возможностей для комфортной жизни, чем в России.
Звезда "Дома-2" подсидела ведущего
Влюбленные пошли против многолетних традиций
Поющая ведущая не боится выйти на международную арену
Женщине посоветовали вспоминать только самое хорошее