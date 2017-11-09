Участник "Дома-2" изувечил любовника Рапунцель из-за похабной шутки

Диме Талыбову не понравился намек про "заднебегущего". Он сразу решил драться.

Житель Краснодара Дмитрий Талыбов – один из самых скандальных участников проекта "Дом-2". Он пришел на телестройку 15 июля 2017 года, но успел громко заявить о себе. Например, у него завязались романтические отношения с Сашей Гозиас. А еще он поцапался с новеньким участником шоу Кириллом Щетининым, который пришел к Ольге Рапунцель.

Кирилл рассказал, что случилось на самом деле: "Ребята начали меня расспрашивать про американский футбол. Мы разговаривали про позиции, я ведь играю. А потом я начал рассказывать про заднебегущего игрока. Это маленький и коренастый человек, который может крепко взять мяч, сгруппироваться и между большими оборонительными защитниками пролезть. Ну я сказал, что по телосложению заднебегущий похож на Диму…"

"Он не так меня понял. Я допускаю, что это могло двусмысленно прозвучать. Его зацепило, он подошел ко мне и нанес удар, который пришелся в височную область и щеку. Я упал", – цитирует изувеченного после похабной шутки Щетинина Dom2Life.

Публикация от Dmitry (@talybovd) Ноя 5 2017 в 3:35 PST

Подобные потасовки на "Доме-2" строго запрещены, поэтому Талыбова тут же выгнали с поляны. "Всем спасибо. Последний день сегодня с вами я. И мне немножко грустно от того... Спасибо вам, друзья, за заботу, желаю вам хорошего всего. Я вспоминать вас буду с теплотою. Вы были мне как будто бы семья. Я ухожу, но уношу с собою все лучшее. Прощайте же, друзья", – опубликовал прощальный пост Дмитрий.